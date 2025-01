One Piece: Kooperation mit LEGO angekündigt

One Piece:

Kooperationen oder Cross-Promotion-Aktionen sind längst alltäglich geworden, allerdings markiert die Zusammenarbeit zwischen Lego und der Netflix-Serie „One Piece“ fast schon ein historisches Ereignis.

Denn nicht nur haben der Klemmbaustein-Hersteller und die berühmte Anime-Marke erstmals zusammengefunden. Nein, die nunmehr angekündigten Lego-Sets zur Live-Action-Serie „One Piece“ vereinen erstmals auch die Welt von Anime und Lego – abseits von Fan-Kreationen.

Luffy (?) nimmt seinen Hut

Weder Lego noch Netflix haben bislang etwas von den bevorstehenden Sets gezeigt, jedoch sollen sich diese auf prägende Szenen und Charaktere der Serie konzentrieren. Es ist demnach mit Lego-Versionen von Luffy, Zoro, Nami, Usopp und Sanji zu rechnen.

Ferner wurde die Verschmelzung der beiden Marken in einem 10-sekündigen Teaser beworben. Dieser zeigt den ikonischen Strohhut der „One Piece“-Hauptfigur Monkey D. Luffy am Boden liegend, während lautstarkes Meeresrauschen zu einem wässrigen Abenteuer einlädt. Da lässt sich ein gewisser Jemand natürlich nicht zweimal bitten und nimmt den Hut kurz darauf an sich. Luffy? Dies wäre jedenfalls naheliegend.

Es ist kein Wunder, dass Lego und Netflix den Strohhut ins Zentrum ihrer Werbung gestellt haben. Denn wie keine andere Kopfbedeckung steht Luffys Hut für „Freiheit, Abenteuer sowie die Kraft, Träume zu verfolgen“. Und ganz besonders steht dieser Hut natürlich für „One Piece“. Ihr könnt euch den beschriebenen Teaser unten selbst anschauen.

Mit diesem Teaser bewerben „One Piece“ und Lego ihre Kooperation.

Warum es so wenige Lego-Sets mit Anime-Bezug gibt

Viele große Anime-Serien wie „Dragon Ball“ oder „Naruto“ werden bereits von anderen Spielzeugherstellern lizenziert, etwa Bandai und Good Smile Company. Die Firmen halten in der Regel exklusive Rechte für die Produktion von Figuren, Modellen und anderen Produkten, was die Lizenznahme erschwert.

Oft werden exklusive Rechte für mehrere Jahre vergeben, und der Franchise-Eigentümer kann unter Umständen keine neuen Partner wie Lego aufnehmen, solange der Vertrag gültig ist. Zudem verfügt Bandai über enge Verbindungen zur Anime-Industrie, was dem Unternehmen Vorteile bei möglichen Kooperationen verschafft.

Mit Anime-bezogenen Sets würde Lego außerdem mit Marken konkurrieren, die seit Jahrzehnten den Markt für Anime-Sammelfiguren dominieren. Jedoch könnte die hohe Nachfrage nach derlei Sets im Rahmen von „Lego Ideas“ den Hersteller dazu bewogen haben, mit Projekten wie „One Piece“ Testläufe am Anime-Markt durchzuführen.

Ein genaues Erscheinungsdatum für die „One Piece“-Sets von Lego ist momentan nicht bekannt, allerdings könnten sie Gerüchten zufolge im August 2025 auf den Markt kommen. Laut diesem Leak sind bis zu fünf verschiedene Sets geplant, die sich preislich zwischen 30 und 100 US-Dollar bewegen.

