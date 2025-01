God of War: Geht es nach Ägypten? Gerüchte zum Setting des neuen Spiels

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Gerüchte zur Zukunft der "God of War"-Reihe. So möchte der Industrie-Insider Daniel Richtman von Castings erfahren haben, die uns einen handfesten Hinweis auf das Setting der nächsten "God of War"-Titel liefern könnten.

Bekanntermaßen schlossen die Entwickler der Santa Monica Studios Kratos‘ Reise in die nordische Mythologie mit dem im Winter 2022 veröffentlichen „God of War: Ragnarök“ ab.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, gilt als sicher, dass der Weg der „God of War“-Reihe auf kurz oder lang mit einem neuen Setting weitergeht. Für neue Gerüchte und Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Industrie-Insider Daniel Richtman, der interessante Neuigkeiten zur Zukunft der „God of War“-Reihe in Erfahrung gebracht haben möchte.

So berichtet Richtman von Castings, die uns einen handfesten Hinweis auf das Setting der nächsten „God of War“-Abenteuern geliefert haben könnten.

Führt unser Weg dieses Mal nach Ägypten?

Wie Richtman betont, ging es den Santa Monica Studios im Rahmen ihrer Castings darum, einen oder mehrere passende Schauspieler aus dem Mittleren Osten zu finden, die im neuen „God War“ auftreten.

Ein Schritt, der laut Richtman darauf hindeuten könnte, dass sich Kratos nach seinen Abstechern in die griechische Mythologie und die nordische Mythologie zukünftig in Ägypten wiederfinden könnte.

Da sich Kratos in der Vergangenheit mit zahlreichen bekannten Göttern anlegte und die ägyptische Mythologie diesbezüglich einiges her gibt, würde solch ein Schritt in kreativer Hinsicht definitiv Sinn ergeben. Hinzukommt die reichhaltige ägyptische Geschichte und Kultur, die sich die Santa Monica Studios in diesem Setting zunutze machen könnten.

Darunter Götter wie Anubis, Osiris und Amun-Re oder legendäre Bauwerke wie die Pyramiden oder die Sphinx.

Santa Monica Studios arbeiten an mehreren neuen Projekten

Auch wenn sich Richtman in der Vergangenheit des Öfteren als verlässliche Quelle erwies, sollten wir seine Angaben erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen.

Bislang äußerten sich nämlich weder Sony Interactive Entertainment noch die Entwickler der Santa Monica Studios zur möglichen Zukunft der „God of War“-Reihe.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung wissen wir lediglich, dass die Santa Monica Studios an gleich mehreren unangekündigten Projekten arbeiten. Natürlich liegt nach dem Erfolg von „God of War“ (2018) und „God of War: Ragnarök“ die Vermutung nahe, dass Kratos irgendwann zurückkehren wird.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber noch nicht. Zudem ließen die Santa Monica Studios offen, wann wir mit der Ankündigung ihrer neuen Projekte rechnen dürfen.

