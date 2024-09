Sony Santa Monica: God-of-War-Studio hat „mehrere noch nicht angekündigte Titel“ in Arbeit

Sony Santa Monica, das Entwicklerstudio hinter der erfolgreichen "God of War"-Reihe, arbeitet an mehreren unangekündigten Spielen.

Sony Santa Monica ist mittlerweile ein viel beschäftigtes Studio, das an weit mehr als nur “God of War” arbeitet. Unter anderem ist dem Vernehmen nach eine neue Marke in der Pipeline, zu der sich das Team weiterhin ausschweigt.

Dass hinter verschlossenen Türen letztlich mehr als nur ein Projekt auf den Bildschirmen der Entwickler läuft, betonte noch einmal Albertina Chu, eine leitende Managerin bei Sony Santa Monica.

30 Produzenten für 250 Entwickler

Auf ihrem LinkedIn-Profil bestätigt Chu, dass sie an verschiedenen neuen Titeln beteiligt ist, die bislang nicht offiziell angekündigt wurden.

Sie beschreibt ihre Rolle als Co-Managerin eines 20 Produzenten umfassenden Teams, das insgesamt 250 interne Entwickler unterstützt. Diese arbeiten gemeinsam an der Erstellung und Lieferung von Inhalten für mehrere neue Projekte.

Ihre Aufgaben umfassen auch das Wachstum sowie Coaching, Mentoring und Leistungsmanagement der Produzenten in verschiedenen Disziplinen wie Design, Kunst, Technologie und Erzählung.

Es wird spekuliert, dass sich Sony Santa Monica in zwei Teams aufgeteilt hat, ähnlich wie es Naughty Dog im Jahr 2009 während der gleichzeitigen Entwicklung von „Uncharted 3: Drake’s Deception“ und „The Last of Us“ vorgemacht hatte.

Neue IP und weitere God of War-Titel

Über die neue Marke von Sony Santa Monica wird schon länger spekuliert. Ein Entwickler des Studios, der als Character Supervisor tätig ist, erwähnte auf LinkedIn zuletzt, dass er an einer solchen IP arbeitet.

Schon 2018 erklärte Cory Barlog, Director des im selben Jahr veröffentlichten „God of War“, in einem Interview: “Ich würde als nächstes wirklich gern etwas Eigenes kreieren. Etwas, das wirklich zu 100 Prozent meiner ursprünglichen Vision entspricht. Das wäre großartig. Aber wir müssen sehen, ob ich Sony davon überzeugen kann.“

In den vergangenen Monaten wurden mehrere Stellenanzeigen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Sony Santa Monica parallel an neuen „God of War“-Titeln und anderen Projekten werkelt. Diese Anzeigen erwähnen spezifische Anforderungen und sprechen Bewerber an, die bereits Erfahrung mit Elementen, wie sie in „God of War“ (2018) und „God of War Ragnarök“ (2022) zum Einsatz kommen, vorweisen können.

Basierend auf dem bisherigen Veröffentlichungszyklus könnte der nächste „God of War“-Titel 2026 oder 2027 erscheinen, wobei es auch möglich ist, dass die Entwicklung aufgrund der vorhandenen Basis schneller voranschreitet:

God of War (2005) – PS2, PS3, PS Vita

(2005) – PS2, PS3, PS Vita God of War 2 (2007) – PS2, PS3, PS Vita

(2007) – PS2, PS3, PS Vita God of War 3 (2010) – PS3, PS4

(2010) – PS3, PS4 God of War: Ascension (2013) – PS3

(2013) – PS3 God of War (2018) – PS4, PC

(2018) – PS4, PC God of War Ragnarök (2022) – PS4, PS5

Letztlich bleibt abzuwarten, wann Sony Santa Monica offiziell Details zu den neuen Projekten verraten wird. Zuletzt sorgten eher hochrangige Teamerweiterungen für Aufsehen: Im November 2023 stellte das Studio Bonnie Jean Mah, die ehemalige Narrative-Directorin der “Gears of War”-Reihe, in der gleichen Position ein.

