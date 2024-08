Sony Santa Monica: Neue Marke der God-of-War-Macher schreitet offenbar voran

Sony Santa Monica hüllt sich in Bezug auf die laufenden Entwicklungen weitgehend in Schweigen. Allerdings legt ein neuer Hinweis nahe, dass die mutmaßlich neue Marke des Studios weiterhin in Arbeit ist.

Sony Santa Monica wirkte in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar an zahlreichen Videospielen mit. Hauptsächlich widmete sich der Entwickler allerdings der Produktion von “God of War”-Spielen. Die Marke wurde 2005 mit dem namensgebenden PS2-Spiel etabliert und erstreckt sich bis zum 2022er “God of War Ragnarök”.

Weitere “God of War”-Spiele werden folgen. Und jüngsten Hinweisen zufolge läuft die Produktion auf Hochtouren. Doch auch eine neue Marke ist offenbar bei Sony Santa Monica in Arbeit. Während die offizielle Ankündigung weiter aussteht, legen Stellenanzeigen regelmäßig nahe, dass die Pläne nicht verworfen wurden.

Character-Supervisor liefert Hinweis auf neue Marke

Ein Nutzer von ResetEra (via Gamingbolt) hat inzwischen das LinkedIn-Profil eines Entwicklers entdeckt, der bei Santa Monica Studios als Character-Supervisor tätig ist. Laut der Beschreibung arbeitet er an einer völlig neuen Marke.

„Santa Monica Studios bot mir die Möglichkeit, als Character-Supervisor zurückzukehren und mich um die gesamte Character-Development-Pipeline für ihre neue IP zu kümmern. Ich bin also begeistert, wieder hier zu sein, wieder mit der Crew zu arbeiten und gemeinsam Charaktere in Videospielen voranzutreiben“, heißt es auf der LinkedIn-Seite.

Es ist ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass Santa Monica an einem neuen Titel arbeitet, der bisher nicht offiziell angekündigt wurde. Leaks deuten darauf hin, dass es sich um ein Projekt handelt, das unter der Leitung von Cory Barlog entsteht.

Barlog war Director des 2018 veröffentlichten „God of War“, übernahm diese Funktion jedoch nicht für „God of War Ragnarök“. Hier sprang Eric Williams als Director ein.

Schon 2018 betonte Barlog in einem Interview: “Ich würde als nächstes wirklich gern etwas Eigenes kreieren. Etwas, das wirklich zu 100 Prozent meiner ursprünglichen Vision entspricht. Das wäre großartig. Aber wir müssen sehen, ob ich Sony davon überzeugen kann.“

Es scheint, dass es zwischenzeitlich grünes Licht gab. Und dem Vernehmen nach erwartet uns mit der neuen Marke ein Spiel, das in einem Fantasy-Universum spielt:

Ebenfalls Mitarbeiter für God of War gesucht

Dass parallel zur mutmaßlich neuen Marke an “God of War” gearbeitet wird, deuteten in diesem Jahr mehrere Stellenanzeigen an, in denen “God of War” explizit erwähnt wurde. Bewerber, die sich mit bestimmten Elementen aus „God of War“ (2018) und „God of War Ragnarök“ (2022) auskennen, werden bevorzugt.

Basierend auf dem Abstand zwischen den beiden jüngsten Spielen klingt ein Launch des nächsten “God of War” im Jahr 2026 oder 2027 plausibel. Vielleicht überrascht Sony Santa Monica aber auch mit einer schnelleren Produktion.

