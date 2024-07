Aloy, Kratos, Jin Sakai und Co: Neue PlayStation-Sammelfiguren für eure Wohnung

Aloy, Kratos, Jin Sakai und Co:

Habt ihr in eurer Wohnung noch Platz für einen oder mehrere PlayStation-Helden, dann ist die neue Sony-Kollektion genau das Richtige für euch.

Leidenschaftliche PlayStation-Fans haben jetzt die Gelegenheit, sich ihren Lieblingshelden in die eigene Wohnung zu stellen. Denn am heutigen Mittwochabend hat Sony Interactive Entertainment eine Kollektion mit mehreren physischen Sammlerstücken vorgestellt.

Der Name lautet „The Shapes Collection„. Beliebte Kultcharaktere aus beliebten IPs wie „God of War“, „Horizon“ und „Ghost of Tsushima“ sind enthalten. Genauer geschrieben könnt ihr euch auf Kratos, Atreus, Aloy, Varl und Jin Sakai einstellen.

Aloy ist als Erstes verfügbar

Die erste verfügbare Heldin ist Maschinenjägerin Aloy. Ab heute könnt ihr ein Exemplar von ihr vorbestellen, ehe im August die Auslieferung erfolgt. Die Figur ist 15,2 Zentimeter hoch und hat 42 Bewegungspunkte sowie 12 Zubehörteile.

Ab dem 15. Juli sind dann auch Kratos, Atreus, Varl und Jin vorbestellbar. Bis September müsst ihr euch dann auf eure Lieferung warten. Zwischen 24 und 34 Bewegungspunkte sind enthalten, außerdem bis zu vier Zubehörteile.

Die Entwickler der jeweiligen PlayStation Studios wurden in die Entstehung miteinbezogen. Worüber sie sich am meisten freuen, haben sie auf dem PS Blog erklärt.

Zum Beispiel erklärt Arno Schmitz von Guerilla Games, dass Aloy und Varl auf den „echten digitalen Formen“ basieren. Sein Highlight sind aber die verschiedenen Gesichtsausdrücke, die ihr den Charakteren verleihen könnt. Und dank den vielen Bewegungspunkten könnt ihr sie in verschiedene Posen bringen. Selbst in ihren Haaren sind welche.

Jason Connell von Sucker Punch verweist auf Jins Geisterrüstung, die „zahlreiche wunderschöne Details“ zu bieten hat. Dazu zählen Stoffmuster und Rüstungsplatten.

Beim Santa Monica Studio hat das Team zusammen eine Nachricht geschrieben. Wegen der vielen Bewegungsmöglichkeiten der beiden Halbgötter sind die Entwickler sehr gespannt, welche Kombinationen sich die Fans einfallen lassen.

Alle Figuren werden im PlayStation Gear Store verfügbar sein. Bereits jetzt sind die Sammlerstücke dort aufgelistet, doch wie erwähnt lässt sich vorerst nur Aloy vorbestellen.

