Stardew Valley: Neue Inhalte auch noch in 50 Jahren? Eric Barone über die Zukunft des Indie-Hits

In einem Interview sprach Eric Barone, der kreative Kopf hinter dem Indie-Hit, über die Zukunft von "Stardew Valley". Unter anderem verriet er, warum sich die Community möglicherweise auch auf lange Sicht über neue Inhalte freuen darf.

In den letzten Jahren entwickelte sich das von Eric Barone alias ConcernedApe entwickelte „Stardew Valley“ zu einem der größten Indie-Hits überhaupt. Mittlerweile steht das Farming-Abenteuer bei mehr als 41 Millionen verkauften Kopien und verfügt somit über das Potenzial, sich zu einem der zehn meistverkauften Videospiele aller Zeiten zu entwickeln.

Im Interview mit „All Things Considered“ ging Barone ausführlich auf den Überraschungshit und die Arbeiten an „Stardew Valley“ an sich ein. Eigenen Angaben zufolge orientierte sich Barone bei der Entwicklung von Anfang an bekannten Vorbildern wie den klassischen „Harvest Moon“-Titeln und versuchte, deren Charme einzufangen.

„Ich wollte, dass das Spiel ein sehr natürliches Gefühl vermittelt. Das Thema des Spiels ist, dass man die Stadt verlässt, aufs Land zieht und versucht, sich mit der Natur zu verbinden. Dabei wollte ich die natürliche Umgebung einfangen, die teilweise auf meiner Heimat im pazifischen Nordwesten basiert“, so Barone zu seinen Zielen.

Ein Buch, das niemals geschlossen wird?

Wie Barone in dem Interview ausführte, arbeitet er mittlerweile seit mehr als zwölf Jahren an „Stardew Valley“. Auch wenn sich sein Fokus zuletzt auf sein neues Projekt „Haunted Chocolatier“ verlagerte, bedeutet das nicht, dass er mit dem Farming-Abenteuer abgeschlossen hat. Ganz im Gegenteil.

Im weiteren Verlauf des Interviews bezeichnete Barone „Stardew Valley“ als ein Buch, das er möglicherweise niemals ganz schließt. Weitere Inhalte und Updates seien daher immer möglich.

„Eine andere Sache ist, dass ich in meinem Leben mehr als nur ein Spiel machen möchte. Mit der Entwicklungszeit zusammen arbeite ich jetzt schon über zwölf Jahre an Stardew Valley. Aber ich möchte nicht definitiv sagen, dass das Kapitel jemals abgeschlossen ist, weil ich denke, dass ich immer den Wunsch haben werde, zurückzukehren und vielleicht hier und da etwas hinzuzufügen“, ergänzte der Indie-Entwickler.

„Weißt du, vielleicht füge ich sogar in 50 Jahren noch etwas hinzu. […] Ich liebe es, Dinge zu erschaffen. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich jemals in Rente gehen werde. Ich denke, es wäre lustig, ein Update zu veröffentlichen, wenn ich, sagen wir mal, 90 Jahre alt bin. Falls ich so lange lebe. Hoffen wir’s.“

Barone warnt vor zu vielen Inhalten

Auch wenn es für ihn reizvoll sei, „Stardew Valley“ durch zusätzliche Inhalte und Features aufzuwerten, müsse laut Barone die nötige Balance gewahrt bleiben. Ansonsten laufe er Gefahr, dass „Stardew Valley“ aufgrund zu vieler Inhalte überladen wirkt.

„Ich denke, ein Spiel kann zu viel Inhalt haben. Und letztendlich möchte ich, dass Stardew Valley das beste Spiel wird, das es sein kann“, meint Barone. „Wenn ich also das Gefühl habe, dass es so sehr mit Inhalten überschwemmt wird, dass es den Unterhaltungsfaktor des Spiels beeinträchtigt, würde ich an diesem Punkt aufhören.“

