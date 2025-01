Test Drive Unlimited Solar Crown: Ranglisten-Reset & mehr – Patch angekündigt und das steckt drin

Wie Nacon und die Entwickler von KT Racing bekanntgaben, steht das nächste Update zum Rennspiel "Test Drive Unlimited: Solar Crown" in den Startlöchern. Wir verraten euch, was das neue Update im Detail bietet.

In einer aktuellen Mitteilung an die Community kündigten Nacon und die Entwickler von KT Racing an, dass in dieser Woche das nächste Update zum Open-World-Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint.

Doch was wird im Rahmen des Updates geboten? Zum einen verspricht KT Racing die Behebung von diversen Bugs auf allen Plattformen. Konkreter wurde das Studio in diesem Zusammenhang aber leider nicht. Des Weiteren kündigten die Entwickler einen Ranglisten-Reset für alle Rennen und „Time Attack“-Strecken an.

Eigenen Angaben zufolge entschloss sich KT Racing zu dem Ranglisten-Reset, um in „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ auch auf lange Sicht für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

Darum kommt es zur Zurücksetzung der Ranglisten

Viele Bestzeiten stammen laut dem Studio aus der ersten Season und sind aus zwei Gründen kaum noch zu schlagen. Zum einen passte KT Racing das Balancing in der zweiten Season an, was auch ausgewählte Fahrzeuge betraf, mit denen die Spieler die Rekorde in der ersten Season aufstellten.

Zudem überarbeitete das Team zum Start der zweiten Season mehrere Rennbeschränkungen für Hong Kong Island. Mit dem Reset der Ranglisten möchten die Entwickler dafür sorgen, dass alle Spieler gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, ihre Bestzeiten in den Ranglisten zu platzieren.

„Zusätzlich zu den oben genannten Punkten gibt es bei den Rennen auf Hong Kong Island und Ibiza unmögliche Zeiten, die Betrüger aufstellten“, so das Studio weiter. Auf dem PC versieht KT Racing „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ mit dem Update in dieser Woche mit einer neuen Anti-Cheat-Technologie.

„Mit dem kommenden Update führen wir das SARD Anti-Cheat-System für PC-Spieler ein“, führte KT Racing aus. „Eine bekannte Lösung, die sich in vielen Spielen bewährt hat. In den letzten Monaten haben wir eng mit dem SARD-Team zusammengearbeitet, um deren Technologie an Test Drive Unlimited Solar Crown anzupassen und ein faireres Spielerlebnis zu bieten.“

Laut KT Racing erscheint das Update am morgigen Mittwoch für den PC. Ob das Ganze auch für die Konsolen gilt oder ob Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S aufgrund des Zertifizierungsprozesses etwas länger warten müssen, bleibt abzuwarten.

Abschließend weisen die Entwickler darauf hin, dass sie derzeit an der dritten Season arbeiten.

Geplant sind sowohl Quality-of-Life-Optimierungen, die für eine bessere Spielerfahrung sorgen, als auch Inhalte wie neue Fahrzeuge. Auf ein angekündigtes Feature hingegen wird die Community noch etwas länger warten müssen: Die Clan-Kriege.

„Das Clan-Krieg-Feature, das ursprünglich für Staffel 3 geplant war, wurde verschoben, um Gameplay-Verbesserungen Vorrang zu geben und neue Features bereitzustellen, die die DNA von Test Drive Unlimited besser berücksichtigen“, heißt es diesbezüglich.

