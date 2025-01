Throne and Liberty: Wilds of Talandre angekündigt – Termin & Details zur Gratis-Erweiterung

Throne and Liberty:

Wie Amazon bekanntgab, wird mit „Wilds of Talandre“ bald eine kostenlose Erweiterung für das MMO „Throne and Liberty“ erscheinen. Darin enthalten sind unter anderem Solo-Dungeons und eine neue PvP-aktive Zone.

Amazons Bemühungen im Bereich der MMORPGs tragen mit „Throne and Liberty“ einige Früchte. Zwar reduzierten sich die Spielerzahlen innerhalb der ersten Monate um rund 44 Prozent, doch mit ungefähr 78.000 Spielern am Tag ist der Free-to-Play-Titel auch weiterhin relevant.

Damit sich daran so schnell nichts ändert, hat Amazon nun eine kostenlose Erweiterung für sein Rollenspiel angekündigt. Diese hört auf den Namen „Wilds of Talandre“ und soll am 6. März 2025 erscheinen.

Der Entwickler NCsoft bringt damit eine ganze Fülle neuer Inhalte und Mechaniken in die Welt von „Throne and Liberty“, darunter neue Solo-Dungeons, ein Artefakt-System sowie die PvP-aktive Zone „Nebula Island“. Was diese und die weiteren Inhalte des Add-ons konkret zu bieten haben, entnehmt ihr der untenstehenden Übersicht.

Das sind die Inhalte der „Wilds of Talandre“-Erweiterung

Highlights

Neue Zone: Talandre

Das Maximallevel wird auf 55 erhöht, der Lifestyle-Level auf 25.

Neue Events, unerforschte Feld-Dungeons (zum Beispiel „Temple of Truth“) und mächtige Feldbosse.

Fortlaufend neue regionale Events, Archbosse und Überraschungen nach dem Start.

Solo-Dungeons

Spieler können neue Solo-Dungeons erkunden, um sich besser für Gruppen- und Gildenaktivitäten vorzubereiten.

Belohnungen gibt es für das Besiegen von Gegnern; es winken unter anderem einzigartige Mechaniken.

3-Sterne-Dungeons

Höchste Schwierigkeitsstufe: Freischaltbar ab Level 55 und einem Kampfkraftwert von 3.500.

Zu den 3-Sterne-Dungeons zählen beispielsweise „Forest of Grudge“, „Mansion of Tragedy“ und „Cruel Witch’s Garden“.

Belohnungen umfassen epische Ausrüstung, Dimensional Soul Shards sowie Abyssal Contract Token Points.

Neue Systeme und Inhalte

Weapon Mastery Revamp

Spieler können Waffen weiter personalisieren und Fähigkeiten über Knotenpunkte verbessern.

Aktuelle Mastery-Level werden ins neue System übertragen.

Nebula Island

Eine neue Aktivität für Level-55-Spieler.

PvP-aktive Zonen, Sammeln von Nebula Stones, stündliche Events und Feldbosse.

Neues Artifact-System exklusiv für Nebula Island (siehe unten).

Artefakt-System

Artefakte bestehen aus sechs Teilen (vier Talistones, einem Solar Stone und einem Lunar Stone).

Es gibt 14 Sets mit verschiedenen Effekten, etwa mit aktiven oder passiven Fähigkeiten.

Boni werden durch das Tragen von zwei, vier oder sechs passenden Teilen freigeschaltet.

Neue Lifestyle-Inhalte

24 neue Fische, vier Angelruten, Sammlerobjekte und neue Rezepte.

Fünf Elixier-Arten können jetzt gekocht werden (zum Beispiel Angriff, Verteidigung oder Purifikation).

Spieler können die Region erkunden und Amitoi auf Expeditionen schicken.

„Throne and Liberty“ ist seit dem 1. Oktober 2024 erhältlich und kann auf der PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie dem PC gespielt werden. Die PC-Version ist bei Steam verfügbar, jedoch ist der Download wie auch das Spielen des MMOs ebenso über den Amazon Games Launcher möglich.

