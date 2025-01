WWE 2K25: Neue Modi und Gameplay-Änderungen angekündigt

Bei 2K Games ist man offenbar gerade in bester Enthüllungsstimmung, zumindest hinsichtlich des bald erscheinenden „WWE 2K25“. Denn kaum hatte das Vertriebslabel den ersten Trailer und die Cover-Grafiken enthüllt, da äußerte es sich auch schon über neue Spielmodi sowie Änderungen beim Gameplay.

Demnach bringt „WWE 2K25“ mehr an den Tisch als nur ein Namens-Update, wenn auch nur Konsolenspieler in den Genuss sämtlicher neuen Features kommen werden. Besonders stechen daraus der Open-World-Modus „The Island“, der 2K Showcase „The Bloodline’s Dynasty“ und das erweiterte Wrestler-Line-up von über 300 Kämpfern hervor.

Alle Neuerungen und Änderungen bei „WWE 2K25“

Was der jüngste Serien-Ableger im Detail neu oder anders machen wird, erfahrt ihr im Folgenden. Im Anschluss daran haben wir alle Informationen über die einzelnen Editionen von „WWE 2K25“ für euch.

Key-Features

2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty

Laut dem Publisher handelt es sich hierbei um eine detaillierte Nacherzählung der Saga der berühmten Anoa’i-Wrestling-Dynastie – Moderator ist Paul Heyman. Hier ist es Spielern möglich, historische Matches mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna und anderen nachzustellen. Enthalten sind zudem alternative „Was wäre, wenn?“-Szenarien, die kreative Wendungen ermöglichen sollen.

Open-World-Modus: The Island

Diese „interaktive, WWE-themenbasierte Online-Welt“ ist Besitzern einer PS5 oder Xbox Series X/S vorbehalten. Sie wird nicht in der PC-Version verfügbar sein. Spieler können in diesem Open-World-Spielmodus Quests abschließen, Herausforderungen annehmen sowie um einen Platz in der „Bloodline“ kämpfen.

Größtes Roster aller („WWE 2K“-)Zeiten

Mit mehr als 300 spielbaren Charakteren bietet „WWE 2K25“ das bislang größte Line-up der Serie. Darunter befinden sich natürlich aktuelle Superstars, aber auch Legenden sowie „Hall of Famers“. Hier nannte 2K Namen John Cena, Rhea Ripley, CM Punk, Jade Cargill und Trish Stratus. Ein Roster, der so manches Traum-Match ermöglichen wird.

Intergender Matches: Es sind „Mixed Matches“ zwischen Männern und Frauen möglich.

Es sind „Mixed Matches“ zwischen Männern und Frauen möglich. Neue Modi: Bloodline Rules Match, Underground Match, Barricade Diving.

MyGM Online Multiplayer:

GMs können weltweit gegeneinander antreten (bis zu vier Spieler).

Erweiterte Features wie markenübergreifende Live-Events.

Verbesserte Modi:

MyRISE: Geschlechterübergreifende Storylines, in denen Spieler an NXT teilnehmen und die WWE infiltrieren. Verbündeten-Storylines mit Charakteren wie Jey Uso, Kevin Owens oder Bianca Belair.

Geschlechterübergreifende Storylines, in denen Spieler an NXT teilnehmen und die WWE infiltrieren. Verbündeten-Storylines mit Charakteren wie Jey Uso, Kevin Owens oder Bianca Belair. Universe-Modus: Hier kehren die Promos zurück und es gibt verzweigte Entscheidungsmöglichkeiten.

Hier kehren die Promos zurück und es gibt verzweigte Entscheidungsmöglichkeiten. Creation Suite: Umfassende Anpassungsoptionen für Superstars, Einzüge, Arenen, Moves und mehr.

Zu guter Letzt wird „WWE 2K25“ noch ein neues Online-Feature enthalten, und zwar eine Unterstützung für die Third-Person-Kamera.

Alle verfügbaren Editionen von WWE 2K25

Standard Edition:

Preis: 74,99 Euro (Konsolen), 59,99 Euro (PC)

Vorbesteller-Bonus: Wyatt Sicks Pack mit fünf zusätzlichen Charakteren.

Deadman Edition:

Preis: 99,99 Euro

Enthält Wyatt Sicks Pack, außerdem Bonus-Content rund um The Undertaker (inklusive spielbarer Charaktere, Urnen-Objekt und Season Pass).

Bloodline Edition:

Preis: 129,99 Euro

Sämtliche Inhalte der Deadman Edition.

Dazu exklusive Bloodline-Items, zum Beispiel das „Rock Nation of Domination“-Pack.

Schon den Debüt-Trailer zu „WWE 2K25“ gesehen? Bitte hier entlang:

„WWE 2K25“ wird am 14. März 2025 veröffentlicht. Die Vorbestellungen wurden am heutigen 28. Januar eröffnet – dies gilt gleichermaßen für die Standard-Edition wie auch für die Bloodline- und Deadman-Editionen des Spiels. Mit Blick auf den PlayStation Store ist zu beachten, dass sich der bevorstehende Wrestling-Titel dort momentan nur auf die Wunschliste setzen lässt.

