Astro Bot & Black Myth Wukong: Nächste Awards winken – Nominierungen enthüllt

Mit den Game Developers Choice Awards steht eine prestigeträchtige Preisverleihung bevor, denn in diesem Rahmen verleihen Spieleentwickler Preise an ihresgleichen. Dementsprechend stammen alle Nominierungen von Entwicklern oder anderen Mitgliedern der Branche; es können Spiele in neun verschiedenen Kategorien vorgeschlagen werden.

Nun sind die Finalisten der 25. GDCA bekannt, und davon kommt kaum ein Name überraschend. So sind es erneut „Astro Bot“ und „Black Myth: Wukong“, die – gemessen an der Anzahl der Nominierungen – das Feld dominieren. Beide Spiele sind für je sieben Kategorien nominiert, gefolgt von „Animal Well“ mit fünf Nominierungen.

GDCA – Das sind die Finalisten

Die Finalisten setzen sich sowohl aus AAA-Produktionen als auch aus Indie-Spielen zusammen, wobei die Namen „kleiner“ Vertreter der letzten Kategorie eher im Bereich der lobenden Erwähnungen („Honorable Mentions“) zu lesen sind. Im Folgenden alle Kategorien der Preisverleihung mit den jeweiligen Preisanwärtern.

Game of the Year

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Balatro (LocalThunk / Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC)

Final Fantasy 7 Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Atlus / Sega / Studio Zero)

Lobende Erwähnungen: Animal Well (Billy Basso / Bigmode), Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio / Sega), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), UFO 50 (Mossmouth)

Best Design

Animal Well (Billy Basso / Bigmode)

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Balatro (LocalThunk / Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Lorelai and the Laser Eyes (Simogo / Annapurna Interactive)

Lobende Erwähnungen: Final Fantasy 7 Rebirth (Square Enix), Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo, Nintendo Entertainment Planning & Development / Nintendo), UFO 50 (Mossmouth)

Best Narrative

1000xRESIST (Sunset Visitor / Fellow Traveller)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio / Sega)

Metaphor: ReFantazio (Atlus / Sega / Studio Zero)

Mouthwashing (Wrong Organ / Critical Reflex)

Lobende Erwähnungen: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix), Frostpunk 2 (11 bit studios), Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine Games / Square Enix), Neva (Nomada Studio / Devolver Digital), Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory / Xbox Game Studios)

Best Technology

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory / Xbox Game Studios)

Tiny Glade (Pounce Light)

Lobende Erwähnungen: Animal Well (Billy Basso/ Bigmode), Call of Duty: Black Ops 6 (Threyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware /Activision), Dragon Age: The Veilguard (BioWare / Electronic Arts), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), Tekken 8 (Bandai Namco Studios Inc / Bandai Namco Entertainment)

Best Visual Art

Animal Well (Billy Basso / Bigmode)

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Metaphor: ReFantazio (Atlus / Sega / Studio Zero)

Neva (Nomada Studio / Devolver Digital)

Lobende Erwähnungen: Balatro (LocalThunk / Playstack), Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware Inc. / Bandai Namco Entertainment), Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory / Xbox Game Studios), Tiny Glade (Pounce Light), Ultros (Hadoque / Kepler Interactive)

Best Audio

Animal Well (Billy Basso / Bigmode)

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Final Fantasy 7 Rebirth (Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory / Xbox Game Studios)

Lobende Erwähnungen: Balatro (LocalThunk / Playstack), Lorelei and the Laser Eyes (Simogo / Annapurna Interactive), Metaphor: ReFantazio (Atlus / Sega / Studio Zero), Neva (Nomada Studio / Devolver Digital), Silent Hill 2 (Bloober Team SA / Konami)

Innovation Award

Animal Well (Billy Basso / Bigmode)

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Balatro (LocalThunk / Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

UFO 50 (Mossmouth)

Lobende Erwähnungen: Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Lorelei and the Laser Eyes (Simogo / Annapurna Interactive), Thank Goodness You’re Here! (Coal Supper /Panic), The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver Digital), Tiny Glade (Pounce Light)

Best Debut

1000xResist (Sunset Visitor / Fellow Traveller)

Animal Well (Billy Basso / Bigmode)

Balatro (LocalThunk / Playstack)

Pacific Drive (Ironwood Studios / Kepler Interactive)

Tiny Glade (Pounce Light)

Lobende Erwähnungen: Manor Lords (Slavic Magic / Hooded Horse), Mullet Madjack (Hammer95 / Epopeia Games), The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver Digital), Tiny Glade (Pounce Light)

Social Impact

1000xResist (Sunset Visitor / Fellow Traveller)

Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

Frostpunk 2 (11 bit studios)

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine Games / Square Enix)

Neva (Nomada Studio / Devolver Digital)

Lobende Erwähnungen: Closer the Distance (Osmotic Studios / Skybound Games), Distant Bloom (Ember Trail / Kina Brave), Dragon Age: The Veilguard (BioWare / Electronic Arts), Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios / Electronic Arts)

Die Gewinner werden bei der GDCA-Zeremonie am 19. März 2025 im Moscone Convention Center in San Francisco verkündet. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit den Independent Games Festival Awards im Rahmen der Game Developers Conference (GDC 25) statt.

So ist der aktuelle Stand bei „Final Fantasy 7 Remake Part 3“:

Bei den letzten GDCA war Larians „Baldur’s Gate 3“ der große Gewinner. Das Ausnahme-Rollenspiel gewann dort die Preise für Game of the Year, Bestes Narrativ, Bestes Design sowie den Publikumspreis. Gewinner werden durch eine Abstimmung innerhalb der International Game Developers Association (IGDA) ermittelt.

Weitere Meldungen zu Astro Bot, Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren