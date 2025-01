Dank Fans: 160.000 US-Dollar für Bethesda-Sprecher in Not

Seit über 20 Jahren ist Schauspieler und Synchronsprecher Wes Johnson bereits für Bethesda tätig und war seit dem in zahlreichen Spielen des Herstellers zu hören. Für sein letztes Projekt hatte er Ron Hope im Sci-Fi-Rollenspiel „Starfield“ seine Stimme geliehen. Doch in der vergangenen Woche erlitt der Darsteller einen schweren medizinischen Notfall.

Nachdem er „kaum lebend“ in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde, kam er auf die Intensivstation und kämpfte dort um sein Leben. Für ein kleines „Wunder“ sorgten im Anschluss die zahlreichen Bethesda-Fans, die hilfsbereit binnen kürzester Zeit eine beträchtliche Spendensumme für Johnson sammelten.

Synchronsprecher in Not, Bethesda-Fans eilen zur Hilfe

Wie IGN berichtet, sollte Johnson am 22. Januar 2025 eine Benefizveranstaltung für die National Alzheimer’s Foundation in Atlanta ausrichten, doch nachdem er in sein Hotel eingecheckt hatte, tauchte er nicht mehr auf. „Als er nicht zu der Veranstaltung erschien, versuchte seine Frau Kim verzweifelt, mit ihm Kontakt aufzunehmen“, hieß es im Nachhinein seitens der Familie. „Erst der Sicherheitsdienst des Hotels betrat sein Zimmer und fand ihn bewusstlos und kaum noch am Leben. Rettungssanitäter versuchten, seinen Puls zu finden.“

Nachdem er ins Krankenhaus und auf die Intensivstation gebracht wurde, richteten seine Familienmitglieder eine Spendenaktion über die Webseite GoFundMe ein, um Geld für die medizinischen Kosten und anstehenden Arztrechnungen sammeln. Johnsons Familie setzte das Ziel auf 50.000 US-Dollar fest, doch hatte offenbar nicht mit der riesigen Bethesda-Community gerechnet.

So erklärten sich zahlreiche Fans und Spieler dazu bereit, fleißig zu spenden, sodass die angestrebte Summe bereits um das Dreifache übertroffen wurde. Mittlerweile haben 2.700 Menschen gespendet, sodass bereits mehr als 160.000 US-Dollar gesammelt wurden. Auch Bethesda teilte den Spendenaufruf mit den Worten: „Wes ist nicht nur ein unglaublich talentierter und wichtiger Teil unserer Spiele, sondern auch einer unserer liebsten Freunde. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen auf eine leichte Genesung.“

Johnson mittlerweile wieder wach

Mittlerweile hat sich auch Johnsons Frau Kim zu Wort gemeldet und ein Update über den X-Account der Wohltätigkeitsinitiative FalloutForHope bekannt gegeben. „Er ist wach und spricht, aber ein bisschen bewusstlos“, so Kim Johnson. „Er ist immer noch [auf der Intensivstation], aber viel stabiler.“ Außerdem sagte sie, dass „Spezialisten eine Theorie zu dem gesundheitlichen Problem haben und Tests durchführen, um die Ursache herauszufinden“ und dass Johnsons Familie „alle auf dem Laufenden halten“ werde.

Neben seinem jüngsten Auftritt in „Starfield“ wirkte Johnson unter anderem auch schon an den Titeln „The Elder Scrolls Online“, „Fallout 76“, „Fallout 4“, „Fallout 3“ und den „The Elder Scrolls“-Spielen „Skyrim“, „Oblivion“ und „Morrorwind“ mit. Abseits seiner Auftritte in Videospielen war er auch in zahlreichen Filmen, Serien und Zeichentrickserien zu sehen und zu hören. Zudem ist er seit 25 Jahren Stadionsprecher der NHL-Eishockeymannschaft Washington Capitals.

Weitere Meldungen zu Bethesda.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren