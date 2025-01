Devil May Cry: Termin der Netflix-Serie enthüllt

Bereits 2018 kündigte Netflix die neue Animationsserie „Devil May Cry“ an und nun hat die lange Wartezeit für Fans von Capcoms Dämonenjäger Dante schon bald ein Ende. So steht der offizielle Termin für den Start der Show ab sofort fest.

Nachdem im Oktober des letzten Jahres bereits „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ auf dem Streaming-Dienst startete, seit kurzem auch die zweite Staffel von „Castlevania: Nocturne“ verfügbar ist und in Kürze auch noch „The Witcher: Sirens of the Deep“ folgt, markiert „Devil May Cry“ die nächste Adaption eines Videospiels bei Netflix.

Devil May Cry startet Anfang April auf Netflix

Demnach wird „Devil May Cry“ am 3. April 2025 seine Premiere auf Netflix feiern und im Anschluss für alle Abonnenten zum Anschauen bereitstehen. Verkündet wurde der Starttermin auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) der Game Awards. Wie viele Episoden die erste Staffel umfassen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch zur Handlung haben die Verantwortlichen bislang keine konkreten Details genannt.

Fest steht nur, dass die „Devil May Cry“-Animationsserie ein Prequel zu den Serien darstellen wird und finstere Mächte ein Portal zwischen der Welt der Menschen und der Dämonenwelt öffnen wollen. Das versucht Dante natürlich zu verhindern. Darüber hinaus wurden auch Auftritte von Vergil und Lady bestätigt.

Fans ist bei Dante zudem eine gewisse Ähnlichkeit gegenüber Nero aufgefallen. Netter Zufall: Im englischen Original der Serie wird der Halbdämon von Nero-Darsteller Johnny Yong Bosch gesprochen.

Macher versprechen eine der besten Netflix-Produktionen

Verantwortlich für „Devil May Cry“ zeichnet sich der indisch-amerikanische Filmproduzent Adi Shankar, der auch schon als Showrunner die Netflix-Werke „Castlevania“ und „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ fungierte. Für die kommende Serie verspricht Shankar jedoch, nicht einfach nur eine weitere Cartoon-Show zu machen, sondern eine der besten Produktionen im gesamten Netflix-Katalog zu bieten.

Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, arbeitet Shankar erneut mit dem südkoreanischen Studio Mir („Die Legende von Korra“) zusammen, das seiner Auffassung nach zu den besten Zeichentrickproduktionsstätten weltweit gehöre. Die Südkoreaner waren in der Vergangenheit bereits an weiteren Netflix-Formaten beteiligt und arbeiten unter anderem an „DOTA: Dragon’s Blood“ und „The Witcher: Nightmare of the Wolf“.

