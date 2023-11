Devil May Cry: Macher spricht in neuem Featurette-Video über seine Ziele für die Netflix-Serie

In einem kürzlich veröffentlichten Featurette-Video gewährt Adi Shankar einen Blick hinter die Kulissen der kommenden "Devil May Cry"-Zeichentrickserie, die schon bald exklusiv bei Netflix starten wird.

Dante erlebt in einer "Devil May Cry"-Zeichentrickserie bei Netflix bald neue Abenteuer.

Ende September 2023 veröffentlichte Netflix endlich den ersten Teaser zur bereits 2018 angekündigten „Devil May Cry“-Zeichentrickserie. Im Rahmen seiner aktuell laufenden Geeked Week legte der Streaming-Anbieter nun nach und zeigte ein Featurette-Video, das einen Blick hinter die Kulissen der Show gewährt. Darin spricht Showrunner Adi Shankar („Castlevania“) über den von vielen Fans heiß erwarteten Titel, der „bald“ bei Netflix starten soll.

Macher spricht über Arbeit an DMC-Animationsserie

Zunächst geht Shankar auf die lange Funkstille nach der Ankündigung der Zeichentrickserie ein. Wie er sagt, würden er und sein Partner Alex Larsen („Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“) seit 2018 jeden Tag an dem Projekt arbeiten. Ihr Ziel sei es dabei nicht, nur eine weitere Cartoon-Serie zu machen, sondern eine der besten Produktionen im gesamten Netflix-Katalog.

Besonders hervor hebt Shankar darüber hinaus das südkoreanische Studio Mir („Die Legende von Korra“), das seiner Überzeugung nach zu den besten Zeichentrickproduktionsstätten der Welt zähle. Vor „Devil May Cry“ arbeitete das Unternehmen für Netflix unter anderem an beliebten Filmen und Serien wie „DOTA: Dragon’s Blood“, „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ sowie „Voltron: Legendärer Verteidiger“.

Des Weiteren betont Adi Shankar, er und seine Partner möchten mit der kommenden „DMC“-Cartoon-Serie eine Show erschaffen, die den Test der Zeit bestehen könne. Dies sei eine besondere Herausforderung, nicht nur, weil alle Beteiligten die Actionspiel-Franchise lieben würden, sondern auch, weil Netflix die Messlatte für erwachsene Animationsserien mit Titeln wie „Arcane“, „Castlevania“ oder auch „Cyberpunk: Edgerunners“ sehr hoch gesetzt habe.

Weitere Meldungen zu „Devil May Cry“:

Über die Story der neuen „Devil May Cry“-Animationsserie ist gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Es wurde bisher lediglich verraten, dass finstere Mächte ein Portal zwischen der Welt der Menschen und der Dämonenwelt öffnen wollen. Dämonenjäger Dante soll sich mittendrin befinden und das Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern tragen. Ebenfalls bestätigt wurden Auftritte von Vergil und Lady.

„Devil May Cry“ soll bald exklusiv bei Netflix erscheinen. Ein genauer Starttermin ist gegenwärtig allerdings noch unbekannt.

Devil May Cry: Creator BTS Featurette

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freut ihr euch auf die „Devil May Cry“-Zeichentrickserie bei Netflix?

Weitere Meldungen zu Devil May Cry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren