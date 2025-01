GTA 6: Auch auf der PS5 Pro? Ehemaliger Rockstar-Animator zum Thema 30 oder 60 FPS

Nach wie vor äußerte sich Rockstar Games nicht zur technischen Umsetzung von "GTA 6" auf der PS5 und der Xbox Series X. Laut dem ehemaligen Rockstar-Animator Mike York sollten wir unsere Hoffnungen bezüglich der Framerate auf den Konsolen aber in einem realistischen Rahmen halten.

Auch wenn wir außer dem Ende 2023 veröffentlichten Enthüllungs-Trailer noch nichts Handfestes zu „GTA 6“ zu sehen bekamen, können wir beim kommenden Blockbuster von Rockstar wohl mit einem Titel rechnen, der die Hardware der aktuellen Konsolen an ihre Grenzen bringt.

Dies warf in der Vergangenheit immer wieder die Frage auf, ob auf den Konsolen überhaupt mit einem Performance-Modus zu rechnen ist, der „GTA 6“ auf der PS5 oder der Xbox Series X in 60 Bildern die Sekunde darstellt. Eine Frage, die ein großer Teil der Spieler und diverse Experten für sich persönlich mit einem klaren „Nein“ beantworteten.

In eine ähnliche Richtung bewegen sich die Aussagen des Animators Mike York, der in seiner Karriere unter anderem für Rockstar Games arbeitete. Laut York sollten sich die Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X schon jetzt mit einer Darstellung in 30 FPS arrangieren.

Rockstar soll sich auf den Konsolen auf 30 FPS konzentrieren

Im Gespräch mit dem „Kiwi Talkz“-Podcast wies York darauf hin, dass die Größe der Spielwelt und die zahlreichen Elemente, die in dieser simuliert werden müssen, reichlich Ressourcen verschlingen.

Daher können wir einen 60FPS-Modus auf den Konsolen im Prinzip ausschließen. Auf dem PC könnte dieser auf entsprechend potenten Systemen jedoch mit von der Partie sein.

„Ich weiß nicht, ob sie die 60FPS schaffen werden. Ich denke, sie werden auf 30FPS abzielen – und zwar auf stabile 30FPS, sodass es nie darunter fällt“, meint York.

„Ich wette, später, wenn es für den PC erhältlich ist, wird es wahrscheinlich super optimiert und angepasst. Mit den neuen Grafikkarten, die herauskommen, wird man es dann wahrscheinlich in 60FPS spielbar sein“, ergänzte der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter.

Wie steht es um die PS5 Pro?

Ergänzend zu diesen Aussagen führte York aus, dass auch auf der PS5 Pro eher nicht mit 60FPS zu rechnen ist. „Ich glaube nicht, dass die Erstveröffentlichung mit 60FPS laufen wird“, so York weiter. „Es sei denn, es wird durch einen KI-Upscaler wie bei der PlayStation erreicht.“

„Also nur, wenn etwas hilft, diese 60FPS zu erreichen. Ich denke nicht, dass es direkt zum Start auf einer Standardkonsole von selbst 60FPS schafft. Vielleicht auf der PS5 Pro oder so. Aber selbst da bezweifle ich es.“

Die Entwickler von Rockstar Games selbst äußerten sich zu den Gerüchten um die Framerate von „GTA 6“ in den letzten Monaten nicht. Selbiges gilt für die Frage, wann wir endlich mehr zum ambitionierten Open-World-Blockbuster zu Gesicht bekommen.

Zuletzt kam immer wieder das Gerücht auf, dass die Veröffentlichung eines zweiten Trailers möglicherweise unmittelbar bevorsteht. Bewahrheitet haben sich die Spekulationen der Community bis dato aber leider nicht.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren