GTA 6: Weiterhin auf Kurs? Jobanzeige von Rockstar bekräftigt Releasezeitraum

Mit dem Open-World-Blockbuster „GTA 6“ befindet sich bei Rockstar Games der wohl am sehnlichst erwartete Titel der letzten Jahre in Entwicklung.

Nachdem Take-Two Interative und Rockstar Games in den letzten Monaten immer wieder von einem Release im Herbst 2025 sprachen, sorgte der Bloomberg-Journalist Jason Schreier vor wenigen Tagen für neue Spekulationen um das Veröffentlichungszeitfester. Laut Schreier sei nämlich zu befürchten, dass sich „GTA 6“ auf 2026 verschieben könnte.

Gerüchte, denen Rockstar Games im Rahmen aktueller Stellenausschreibungen entgegentritt. Mit den besagten Anzeigen begibt sich das Studio derzeit auf die Suche nach personeller Verstärkung.

Rockstar spricht weiter von einem Release in diesem Jahr

Doch nicht nur das. Gleichzeitig geht aus den diversen Stellenausschreibungen hervor, dass „GTA 6“ weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist. Die Jobanzeigen, in denen Vertreter von Rockstar ganz offen von einem geplanten Release im Jahr 2025 sprechen, sind zum Zeitpunkt dieser Meldung erst ein paar Stunden alt.

Daher ist davon auszugehen, dass sich „GTA 6“ zumindest aktuell auf Kurs befindet und weiter wie geplant erscheinen soll.

Seine Befürchtung, dass „GTA 6“ möglicherweise erst 2026 veröffentlicht werden könnte, begründete Schreier vor allem mit dem gigantischen Umfang des Projekts und Rockstar Games‘ Ambitionen. Diese Kombination könnte laut dem gut vernetzten Insider für eine Entwicklung sorgen, die sich länger hinzieht als ursprünglich geplant.

„Das nächste Grand Theft Auto ist ein riesiges und ambitioniertes Spiel. Der Druck, es großartig zu machen, ist enorm und Entwickler Rockstar Games hat versprochen, übermäßige Überstunden in den letzten Monaten der Entwicklung zu vermeiden“, so Schreier kürzlich.

Der Insider weiter: „Ich erwarte, dass es sich auf 2026 verschieben wird.“

Eine der größten Entertainment-Veröffentlichungen überhaupt?

Ende Dezember beschäftigten sich die Analysten von DFC Intelligence in einem von der Financial Times veröffentlichten Bericht mit der Veröffentlichung von „GTA 6“.

Laut den Marktforschern sei damit zu rechnen, dass der neue Blockbuster aus dem Hause Rockstar Games bereits in seinem ersten Jahr Umsätze in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar einspielt.

Ein Ergebnis, mit dem „GTA 6“ nicht nur in der Welt der Videospiele neue Maßstäbe setzen würde. Stattdessen spricht Yoshio Osaki, der CEO von IDG Consulting, von „einer der größten Markteinführungen in der Unterhaltungsgeschichte. Nicht nur im Spielebereich, sondern in allen Medien.“

„GTA 6“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

