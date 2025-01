GTA 6: Trailer 2 in Kürze? Neue Fan-Theorie aufgetaucht

„GTA 6“ soll laut Take-Two Interactive und Rockstar Games nach wie vor zum Ende des Jahres 2025 erscheinen. Doch seit dem ersten Trailer, der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, warten die Fans vergeblich auf weitere Neuigkeiten zum vielleicht meist erwarteten Videospiel aller Zeiten.

Doch unter Umständen könnte der zweite Trailer zu „GTA 6“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Entsprechende Hinweise möchte die Fan-Gemeinde des kommenden Open-World-Actionspiels nun in einem Beitrag von Entwickler Rockstar gefunden haben. Schnell stellte die Community eine passende Theorie auf.

Neuer GTA-6-Trailer in der nächsten Woche?

Ursprung der neusten Theorie ist der X-Account GTA6Plus, der sich für seine Behauptungen auf eine Ankündigung für GTA+-Abonnenten bezieht. Diese können sich nämlich demnächst über ein neues Fahrzeug für „GTA 5 Online“ freuen. Vorgestellt wurde das Vehikel anhand eines Screenshots, auf dem auch ein Container mit einer Reihe von Zahlen zu sehen ist. Und ab hier wird es für die „GTA 6“-Fans interessant.

So heben die Theoretiker hervor, dass die Summe aller Zahlen 30 ergibt, was auf den 30. Januar 2025 hinweisen soll. Zudem wird die Zahl 2 noch einmal besonders hervorgehoben, um den zweiten Trailer zu „GTA 6“ anzudeuten. Im Anschluss erinnert GTA6Plus noch einmal daran, dass auch die Trailer zu „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ am 31. Januar 2013 beziehungsweise am 1. Februar 2018 veröffentlicht wurden – beide Tage fielen auf einen Donnerstag.

Da auch der 30. Januar 2025 in der kommenden Woche auf einen Donnerstag fallen wird, sind sich die Fans sicher: An diesem Tag wird Rockstar Games den zweiten Trailer zu „GTA 6“ präsentieren. Demnach wurde die Zahlenreihenfolge auf dem Screenshot von den Entwicklern bewusst hinterlassen.

Mehrere Fan-Theorien waren bereits falsch

Ob Rockstar Games tatsächlich in der nächsten Woche einen neuen Trailer zu „GTA 6“ veröffentlichen wird, lässt sich nur schwer sagen. In der Vergangenheit stellten die Fans aber schon mehrfach Theorien auf, die eine angebliche Video-Veröffentlichung oder sogar den Release-Termin betrafen. Und bislang erwiesen sich die Vorhersagen zur Enttäuschung der Community alle als falsch.

Fest steht: Sollten Rockstar und Take-Two Interactive weiterhin am geplanten Release für das Jahresende festhalten, werden in absehbarer Zeit entsprechende Marketingaktionen folgen. Auch wenn ein ehemaliger Mitarbeiter der Entwickler davon überzeugt ist, dass ein Spiel wie „GTA 6“ keine Werbung braucht – dafür würden die Spieler schließlich selbst sorgen. Und wie die neueste Fan-Theorie nun beweist, scheint er damit gar nicht so Unrecht zu haben.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren