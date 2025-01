GTA 6: Rockstar-Blockbuster bereitet schlaflose Nächte

Alle Welt wartet gespannt und voller Freude auf den Release von „GTA 6“ und ersten Analysen zufolge wird es sich mit aller Wahrscheinlichkeit nach um eine der größten Markteinführungen in der medialen Unterhaltungsgeschichte handeln. Für alle anderen Entwickler und Publisher dürfte das aber für „schlaflose Nächte“ sorgen. Davon ist nun zumindest ein Professor für interaktive Medien überzeugt.

GTA 6 wird „Geld und Zeit der Spieler verschlingen“

Mike Fischer ist als Professor für interaktive Medien nicht nur an der Universität von Südkalifornien tätig, sondern fungiert auch als Berater für das südkoreanische Videospielunternehmen Krafton. In einem Interview mit Game World Observer sprach er jetzt über die bevorstehende Veröffentlichung von „GTA 6“ und mit welchen Herausforderungen andere Publisher rechnen könnten. Und auch ihm selbst bereite das kommende Action-Epos von Rockstar Games laut eigenen Aussagen bereits schlaflose Nächte.

Im Gespräch erklärte der Professor: „GTA 6 wird so groß und so erfolgreich sein, dass es möglicherweise die gesamte Zeit und das gesamte Geld aller Spieler verschlingt.“ Demnach hätten die Spieler einfach keine Zeit mehr für die Titel anderer Hersteller, die dadurch massiv vom „GTA 6“-Release betroffen sein könnten. Allerdings sei die Veröffentlichung des Spiels von Rockstar auch so „allumfassend“, dass es sich laut Fischer um „Neuland“ handeln würde.

„Wenn GTA 6 ausgeliefert wird, wird es eine herausfordernde Störung geben“, so Fischer. „Hoffentlich wird es dadurch ein größeres Publikum geben, aber es ist buchstäblich Neuland, also müssen wir einfach abwarten und sehen.“

Professor zieht Parallelen zu Fallout 4

Im Verlauf des Interviews zieht Fischer außerdem einen Vergleich mit Bethesdas Rollenspiel „Fallout 4“, das im Jahr 2016 veröffentlicht wurde und die Spieler ebenfalls von anderen großen Triple-A-Veröffentlichungen abgelenkt hatte. „Ich erinnere mich, als Fallout 4 ausgeliefert wurde und Microsoft sein exklusives Tomb-Raider-Spiel auslieferte“, sagte Fischer.

„Es sind unterschiedliche Genres, aber ich denke, dass der Explosionsradius von Fallout einen Großteil der Nachfrage nach Tomb Raider aufgefressen hat, wodurch es einen Teil seines Potenzials verpasst hat. Wann immer Rockstar GTA 6 ausliefert, wird es noch nie ein Spiel gegeben haben, das so groß, so immersiv, so unglaublich und so allumfassend ist.“

Wann „GTA 6“ die restliche Videospiel-Branche letztendlich in Angst und Schrecken versetzen wird, bleibt bislang noch abzuwarten. Ein genauer Release-Termin steht bislang noch nicht fest, doch Rockstar Games peilt laut offiziellen Angaben nach wie vor eine Veröffentlicht für das Ende des Jahres 2025 an. Außerdem tauchte erst kürzlich eine Stellenausschreibung auf, die den Release-Zeitraum nochmals bekräftigte.

