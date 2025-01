MultiVersus: Der nächste Live-Service-Flop – Staffel 5 beendet den Support

Die fünfte und letzte Staffel von “MultiVersus" startet am 4. Februar 2025 und endet am 30. Mai 2025. Nach diesem Datum wird das Spiel nicht mehr online spielbar sein und aus den digitalen Stores entfernt. Es ist der nächste Live-Service-Flop. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Nach mehreren Saisons und Updates hat der Entwickler Player First Games angekündigt, dass die fünfte Staffel die letzte für “MultiVersus” sein wird. Die Entscheidung wurde nach eigenen Angaben sorgfältig abgewogen.

Die finale Staffel von “MultiVersus” startet am 4. Februar 2025 und bringt zwei neue spielbare Charaktere: Aquaman aus dem DC-Universum und Lola Bunny aus “Looney Tunes”. Aquaman bekommen Spieler über den Battle Pass als erste Belohnung, während Lola Bunny durch das tägliche Login erhältlich sein wird. Die Saison bietet einen neuen Battle Pass mit 70 Stufen, Events und Herausforderungen.

Alle Online-Funktionen bleiben bis zum 30. Mai 2025 um 18 Uhr verfügbar. Danach wird das Spiel auch nicht mehr über den PlayStation Store, Microsoft Store, Steam oder Epic Games Store angeboten.

„Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen“, heißt es in einer Nachricht auf der FAQ-Seite des Spiels. „Wir alle in den Teams von Player First Games und Warner Bros Games haben unser ganzes Herzblut in MultiVersus gesteckt und von Grund auf ein einzigartiges soziales und kooperatives Erlebnis geschaffen, das eine Vielzahl beliebter Charaktere und Welten zusammenbringt.“

MultiVersus bleibt im Offline-Modus spielbar

Ab dem 30. Mai 2025 wird “MultiVersus” ausschließlich im lokalen Modus spielbar sein. Spieler können entweder allein gegen KI oder im Couch-Koop mit bis zu drei weiteren Personen antreten.

Um weiterhin auf alle erworbenen Inhalte zugreifen zu können, muss die neueste Version bis zum Ende von Staffel 5 installiert und “MultiVersus” einmal mit dem jeweiligen Account gestartet worden sein. Dabei wird eine lokale Sicherungsdatei erstellt, die mit dem PlayStation Network-, Microsoft Store-, Steam- oder Epic Games Store-Konto verknüpft ist.

Nachfolgend sind wichtige Informationen zum Quasi-Ende von “MultiVersus” zusammengefasst.

Verfügbarkeit nach Staffel 5

Wird MultiVersus nach Staffel 5 noch spielbar oder herunterladbar sein? MultiVersus kann nach Staffel 5 nicht mehr online gespielt oder erstmals heruntergeladen werden. Es bleibt offline mit allen verdienten Inhalten spielbar, wenn die neueste Version des Spiels vor dem 30. Mai installiert und eine lokale Sicherungsdatei erstellt wurde.



Zugriff auf mehreren Plattformen

Kann ich MultiVersus offline auf mehreren Plattformen spielen? Ja, aber mit allen Inhalten nur dann, wenn der Anmeldeprozess während Staffel 5 auf jeder Plattform separat abgeschlossen wurde. Nach der Anmeldung wird auf jeder Plattform eine lokale Sicherungsdatei erstellt.



Verfügbare Inhalte und Modi nach Staffel 5

Welche Inhalte sind nach Staffel 5 offline spielbar? Lokaler Spielmodus: Einzelspieler gegen KI oder mit bis zu drei Spielern. Trainingsmodus („The Lab“): Alle Charaktere sind freigeschaltet und spielbar.



Fortschritt und gekaufte Inhalte

Bleiben mein Fortschritt, Käufe und verdiente Inhalte erhalten? Ja, wenn die lokale Sicherungsdatei vor dem 30. Mai erstellt wurde. Voraussetzung: Installation der neuesten Version und Anmeldung während Staffel 5. Die Sicherung ist an das PlayStation Network-, Microsoft Store-, Steam- oder Epic Games Store-Konto gebunden.



Erstellung neuer Konten

Kann ich nach Staffel 5 noch ein MultiVersus-Konto erstellen? Nein, neue Konten können nur bis zum 30. Mai um 18 Uhr erstellt werden. Nach diesem Zeitpunkt sind keine Online-Funktionen inkl. Registrierung mehr verfügbar.



Rückerstattungen für Käufe

Gibt es Rückerstattungen für gekaufte Inhalte? Die bestehende Rückerstattungsrichtlinie der jeweiligen Stores bleibt unverändert. Für weitere Informationen sollten die Support-Seiten von PlayStation, Xbox, Steam oder Epic Games konsultiert werden.



Weitere Informationen finden Spieler auf der offiziellen FAQ-Seite von “MultiVersus” sowie in den Community-Kanälen des Entwicklers.

