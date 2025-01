MultiVersus: Droht das Ende des Free-to-Play-Kampfspiels? Gerücht

„MultiVersus“ vereint Charaktere aus verschiedenen Warner Bros.-Franchises und hat damit ein großes Star-Aufgebot. Die Hauptfiguren des Free-to-Play-Brawlers stammen unter anderem aus „Looney Tunes“, „Scooby-Doo“, „Game of Thrones“, dem „DC-Universum“ und „Cartoon Network“. Trotzdem könnte dem Titel nun das Ende drohen.

Laut dem Leaker „AusilMVS“, der oft zutreffende Informationen zu „MultiVersus“ veröffentlicht hat, könnte die fünfte Saison eine letzte Rettungsaktion für das Spiel sein. Dies teilte der Insider über seine Seite „NotAusil or Lusia or Aisul or Laisul“ beim Kurznachrichtedienst X mit.

Leaker bezieht sich auf „bedeutende Quelle“

„AusilMVS“ betonte in seinem Posting, dass es sich bei der Information um ein Gerücht handelt. Gleichwohl bezog er sich auf eine „bedeutende Quelle“. Die Nachricht im Originalton:

„Season 5 könnte die letzte Season von MultiVersus sein, abhängig davon, wie sie laufen wird. Eine bedeutende Quelle hat mir dieses Gerücht (!!) mitgeteilt und behauptet, dass Season 5 ein ‚letzter Rettungsversuch‘ für das Spiel sein könnte.“

Sollten sich die Spielerzahlen im Rahmen von Season 5 nicht erhöhen, könnte sie also die letzte Saison für das Spiel sein. Seine Quelle hielt „AusilMVS“ anonym, jedoch schenkt die Community dem Gerücht Glauben.

Aktuelle Spielerzahl ist extrem niedrig

Seinen Höhepunkt erreichte „MultiVersus“ während der Open-Beta im Jahr 2022. Allerdings hatte der Warner-Titel seit dem offiziellen Launch im Mai 2024 Probleme, eine stabile Spielerschaft zu halten. Der Unterhaltungsriese gab bereits an, dass das Spiel „deutlich unter den Erwartungen“ geblieben sei.

Dies spiegelt sich besonders in den aktuellen Spielerzahlen wider. Laut SteamCharts waren am 31. Januar während der letzten 24 Stunden gerade einmal 623 Spieler in „MultiVersus“ aktiv. Zwischen Juli 2023 und April 2024 sah es aber noch viel schlimmer aus: In diesem Zeitraum sank die durchschnittliche Spielerzahl sogar bis in den unteren zweistelligen Bereich.

Warum das Ende von „MultiVersus“ nicht unwahrscheinlich ist:

Die neue Saison von „MultiVersus“ wird voraussichtlich am 4. Februar 2025 starten. Zu erwarten sind dann die neuen Charaktere Lola Bunny („Space Jam“), Aquaman („DC-Universum“) und Die böse Hexe des Westens („Der Zauberer von Oz“). Letztere könnte besonders relevant sein, da im Dezember 2024 der Film „Wicked“ veröffentlicht wurde, der derzeit viel Aufmerksamkeit erhält.

