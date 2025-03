Xbox-Handheld: Release in diesem Jahr? Journalist liefert weitere Details

Microsoft arbeitet an einer tragbaren Xbox, die noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Berichte deuten darauf hin, dass das Gerät unter dem Codenamen „Project Kennan“ entwickelt wird und eine engere Verzahnung zwischen Windows und Xbox ermöglicht.

Microsoft plant offenbar den Launch eines Handhelds mit Xbox-Branding. Verschiedene Berichte deuten darauf hin, dass das Unternehmen intensiv an einer neuen Plattform arbeitet, die das Beste aus Xbox und Windows kombinieren soll.

Weiterer Insider spricht von Xbox-Handheld

Informationen verschiedener Quellen zufolge arbeitet Microsoft an einer neuen Hardware-Initiative, die den Einstieg in den Handheld-Markt markieren soll. Nachdem derartige Pläne zunächst von Windows Central offengelegt wurden, legte Tim Warren von The Verge in den Abendstunden nach.

Der Codename des Projekts lautet demnach „Project Kennan“ – statt „Keenan“, wie der Name zuvor im Bericht von Windows Central auftauchte. Der taiwanesische Hardwarehersteller Asus gilt als potenzieller Partner. Ziel des Projekts sei es unter anderem, eine „universelle Bibliothek“ zu schaffen, die sowohl Xbox- als auch PC-Spiele umfasst.

Wann sehen wir die ersten Ergebnisse? „Ein Handheld mit der Marke Xbox wird wahrscheinlich später in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ich sage wahrscheinlich, weil die Arbeit an dieser Plattform noch nicht abgeschlossen ist. Bis Microsoft sie offiziell ankündigt, kann sich der Zeitplan also noch ändern“, so Warren.

Einheitliche Benutzeroberfläche auf Windows-Basis

Eng verknüpft mit diesem Vorhaben sei „Project Bayside“, ein weiteres internes Projekt von Microsoft. Es soll eine einheitliche Benutzeroberfläche für verschiedene Geräte ermöglichen und Windows mit Xbox weiter verschmelzen.

Die Plattformarbeit von Microsoft orientiert sich dabei an Konzepten wie SteamOS und zielt darauf ab, eine durchgängige Spielerfahrung über verschiedene Hardware-Typen hinweg zu bieten, heißt es.

Das geplante Xbox-Handheld-Gerät werde zwar mit Windows laufen, jedoch eine Benutzeroberfläche erhalten, die sich stärker an der klassischen Xbox-Oberfläche orientiert. Es ist denkbar, dass Microsoft ein zertifiziertes Hardware-Programm einführt, um sicherzustellen, dass nur zugelassene Geräte das „beste Xbox- und Windows-Erlebnis“ bieten.

Zudem soll Microsoft an einer einheitlichen Store-Lösung arbeiten, die es Entwicklern erleichtert, ihre Spiele sowohl für Handhelds als auch für Konsolen und PC-Systeme bereitzustellen. Eine zentrale Herausforderung liege darin, bestehende Xbox-Spiele nahtlos auf dem Handheld nutzbar zu machen.

Neben den aktuellen Plänen für einen Handheld arbeitet Microsoft dem Vernehmen nach an einer neuen Generation von Xbox-Konsolen. Ein „Premium-Nachfolger“ der Xbox Series X soll sich in der Entwicklung befinden und für 2027 geplant sein.

Die Erfahrungen aus den Projekten „Kennan“ und „Bayside“ könnten dabei einen Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung der Xbox-Hardware geben. Denn ebenfalls ist von einem weiteren Handheld die Rede, der die neue Konsole begleiten soll.

