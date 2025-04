FragPunk: Nach kurzfristiger Verschiebung – PS5-Version des Free-to-Play-Shooters hat einen Termin

Mit „FragPunk“ veröffentlichten Entwickler Bad Guitar Studio und Publisher NetEase am 6. März einen brandneuen Hero-Shooter, der im Free-to-Play-Format daherkommt und somit auch kostenlos spielbar ist. Eigentlich sollte das Spiel am selben Tag auch für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen, doch nur 24 Stunden vorher kam es zu einer kurzfristigen Verschiebung.

Um ein qualitativ hochwertiges Erlebnis abliefern zu können, haben sich dich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Konsolenversion von „FragPunk“ auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Doch lange warten müssen die Spieler jetzt nicht mehr: Jetzt wurde der offizielle Release-Termin von „FragPunk“ für die PS5 bekannt gegeben, begleitet von einem passenden Trailer.

FragPunk erscheint Ende April für Konsolen

Wie Bad Guitar Studio und NetEase unter anderem in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bestätigt haben, wird „FragPunk“ ab dem 29. April auf der PS5 und den Xbox-Series-Plattformen verfügbar sein. Um den nahenden Release einzustimmen und Konsolenbesitzern den kostenlosen Shooter schmackhaft zu machen, liefert der neue Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen gepaart mit einigen Cinematic-Sequenzen.

Als kleine Entschädigung für die kurzfristige Verzögerung erhalten alle Konsolenspieler zum Start außerdem einige Geschenke, die „an alle neu registrierten Konsolenkonten gesendet“ werden und „exklusive, zeitlich begrenzte Event-Belohnungen vom Start der ersten Saison bis zum 29. April“ enthalten. Wer auf den Konsolen das Pioneer-Paket gekauft hat, hat zudem Anspruch auf weitere Geschenke.

Crossplay und eine optimierte Controller-Steuerung

Darüber hinaus haben die Entwickler bekannt gegeben, dass „FragPunk“ sowohl Crossplay als auch Cross-Progression bietet, sodass der Shooter plattformübergreifend gespielt werden kann. Obendrein wurde für die Konsolenversion eine verbesserte Zielhilfe für Controller-Nutzer implementiert, um ein „ausgewogenes und flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten“ und den Unterschied zwischen Controller- und Maus-/Tastatur-Eingaben zu minimieren. Dadurch soll „allen Spielern ein gleichberechtigtes Wettbewerbsumfeld“ geboten werden.

„FragPunk“ reiht sich in das beliebte Genre der Hero-Shooter ein, in dem zwei Fünf-Spieler-Teams auf verschiedenen Karten in unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten. Alleinstellungsmerkmal sind die sogenannten Shard Cards: Vor jeder Runde wählen die Spieler neben ihrem Helden auch mehrere dieser Splitterkarten, deren Effekte das Gameplay maßgeblich beeinflussen können – von erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit über Waffenmodifikationen bis hin zu neuen Fähigkeiten. Über 100 dieser Karten stehen dabei zur Verfügung.

