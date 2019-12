Darwin Project: Umsetzung für die PS4 bestätigt – Trailer und Releasezeitraum zur Vollversion

Wie bekannt gegeben wurde, wird die Vollversion des Battle-Royal-Titels "Darwin Project" ab Januar 2020 erhältlich sein. Neben dem PC sowie der Xbox One wird auch die PlayStation 4 mit einer Umsetzung bedacht.

Zumindest auf dem PC und der Xbox One bestand in den vergangenen Monaten die Möglichkeit, „Darwin Project“ im Rahmen einer Early-Access-Version in Augenschein zu nehmen.

Wie die verantwortlichen Entwickler hinter dem Battle-Royal-Projekt in einer aktuellen Mitteilung bekannt gaben, wird die Vollversion von „Darwin Project“ im Januar 2020 ins Rennen geschickt. Neben der Xbox One und dem PC wird dabei auch die PlayStation 4 mit einer Umsetzung von „Darwin Project“ bedacht. Begleitet wird die heutige Ankündigung von einem neuen Trailer.

Überlebenskampf in den nordkanadischen Rocky Mountains

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt euch „Darwin Project“ in die dystopische post-apokalyptische Landschaft der nordkanadischen Rocky Mountains. Zur Vorbereitung auf die bevorstehende neue Eiszeit wird das Forschungsprojekt Darwin Project ins Leben gerufen, das die Spieler vor die Aufgabe stellt, in der kalten Wildnis zu überleben und sich gegen andere Teilnehmer zu behaupten.

Zum Thema: Apex Legends: Bereitet Respawn Entertainment einen Third-Person-Modus vor?

„Hier erlebst du kompetitive Multiplayer-Survival-Action mit einer zentralen Neuerung im Gameplay: die Jagd auf Andere. Sichere dir den Sieg, indem du dich extremen Umweltbedingungen entgegenstellst, deine Gegner verfolgst und ihnen mit Fallen überlegen bist“, so die Macher weiter.

Anbei der versprochene Trailer zu „Darwin Project“.

