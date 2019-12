NieR: Square Enix reicht Markenschutz in Japan ein – Erfolgt bald eine Ankündigung?

Im März 2017 veröffentlichte Square Enix das Action-Rollenspiel „NieR Automata“, das in Zusammenarbeit mit PlatinumGames und unter der Leitung des Creative Directors Yoko Taro entstand. Nachdem der erste Teil, der 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 erschien, kommerziell nicht allzu viel Anklang fand, konnte der Nachfolger mehr als vier Millionen Einheiten verkaufen.

Was hat Square Enix geplant?

Anfang des Monats hatte Square Enix bereits eine Webseite zum zehnten Jubiläum von „NieR“ an den Start gebracht, auch wenn man seitdem keinerlei Neuigkeiten auf der Seite enthüllte. Stattdessen hatte das Unternehmen nur bekanntgegeben, dass man in Japan eine weitere Konzertreihe veranstalten wird, um den Soundtrack der beiden „NieR“-Spiele noch einmal zum Leben zu erwecken.

Nun kam an die Öffentlichkeit, dass Square Enix bereits am 29. November 2019 einen neuen Markenschutz für „NieR“ in Japan einreichte. Dies könnte auf eine nahende Ankündigung hindeuten, auch wenn diesbezüglich noch nichts bekannt ist. Bereits seit längerer Zeit wird spekuliert, dass Square Enix an einem „NieR“-Remake arbeitet, um Yoko Taros Vision in die heutige Zeit zu bringen.

Mehr: NieR – Die Reihe feiert ihren zehnten Geburtstag – Neue Projekte angedeutet?

Ob dies letzten Endes der Wahrheit entspricht, werden wir hoffentlich in nächster Zeit erfahren. Sobald entsprechende Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nier