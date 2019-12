Destiny 2: Bungie an Crossplay interessiert – Möchte derzeit jedoch nichts versprechen

Seit einigen Wochen unterstützt der Online-Mehrspieler-Shooter „Destiny 2“ das Cross-Progression genannte Feature. Mit diesem ist es möglich, seine errungenen Fortschritte auf allen Plattformen abzurufen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Bungie in einem aktuellen Interview bestätigten, ist das Studio zudem am Crossplay-Feature interessiert und würde diesem auf kurz oder lang gerne den Weg in „Destiny 2“ ebnen. Versprechen kann das Studio laut Communications-Director David „Deej“ Dague allerdings noch nichts, da Bungie lediglich über begrenzte Ressourcen verfügt.

Crossplay-Unterstützung ist intern weiter ein Thema

„Zu Features, die in Zukunft online gehen werden, können wir aktuell keine Versprechen machen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es bei Bungie immer ein reges Gespräch über Dinge gibt […] die wir tun können und die gut für die Spieler sind. […] Wir möchten mit Sicherheit alles erforschen, was die Spieler zusammenbringt, damit sie ihre Erfahrungen austauschen können“, so Dague.

Und weiter: „In Bezug auf die Herausforderungen sind sie immer gleich: Es geht um die Zuteilung von Ressourcen, es geht um die Entwicklerstunden, es geht um alles, was wir tun müssen. Wir treffen geführte Entscheidungen, wo wir unsere Zeit investieren möchten: Welche Funktionen werden unserer Meinung nach für die Spieler am nützlichsten sein? Was können wir tun, um die Welt des Spiels weiterzuentwickeln und die Menschen zu beschäftigen und zu unterhalten? „

„Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, Stadia sowie die PlayStation 4 erhältlich.

