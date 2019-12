Street Fighter 6: Der Launch könnte 2021 erfolgen

Capcoms Yoshinori Ono betonte zwar im vergangenen November, dass es für ein „Street Fighter 6“ viel zu früh sei. Allerdings gibt es einschlägige Spekulationen, die auf eine Veröffentlichung des Prüglers im Jahr 2021 hindeuten könnten.

Die Spekulationen basieren auf Änderungen an den Plänen des Capcom Cup 2020. Das sind die Indizien, die für ein „Street Fighter 6“ im Jahre 2021 sprechen könnten:

Den Spekulationen zufolge könnte sich das Szenario beim Übergang auf „Street Fighter 6“ wiederholen. Das heißt, aufgrund des Wechsels von „Street Fighter 5“ auf „Street Fighter 6“ würde sich der Champion im kommenden nicht automatisch für den nächsten Wettbewerb qualifizieren, da er mit einem anderen Spiel ausgetragen wird.

Das sind natürlich nur recht wackelige Vermutungen, die für eine bevorstehende Markteinführung von „Street Fighter 6“ sprechen könnten. Denkbar wäre es natürlich auch, dass Capcom die Regeln ohne diesen Hintergrund auf den Kopf gestellt hat.

The Capcom Cup 2020 champion will not be auto-qualified for Capcom Cup 2021.

This confirms that there will be a Capcom ProTour in 2021, and also possibly hints that SF6 will come out in 2021.

Kazunoko did not auto-qualify for Capcom Cup 2016 despite winning in 2015 for USFIV. pic.twitter.com/WgUOvzs8oD

— UYU | Chelsea 🐉 (@Chelsnii) 17. Dezember 2019