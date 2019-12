Stadia Games and Entertainment: Google übernimmt die Typhoon Studios

Wie Google bekannt gab, wird das Unternehmen die Typhoon Studios übernehmen und in Stadia Games and Entertainment integrieren. "Journey to the Savage Planet" wird allerdings wie geplant für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

Trotz des durchwachsenen Starts möchte Google langfristig an der hauseigenen Streaming-Plattform Stadia festhalten und diese kontinuierlich ausbauen.

Wie der US-amerikanische Internet-Riese in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, entschloss sich das Unternehmen dazu, die bisher unabhängigen Entwickler der Typhoon Studios zu übernehmen und in die Stadia Games and Entertainment-Sparte zu integrieren. „Journey to the Savage Planet“, das aktuelle Projekt des Studios, wird 2020 allerdings wie geplant noch für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Google auf der Suche nach talentierten Entwicklerstudios

„Durch die Zusammenarbeit mit einigen der besten Spiele-Entwickler der Welt haben wir gelernt, dass ein erfolgreiches Studio auf großartige Leute angewiesen ist, die eine Vision verfolgen, um mit dieser die besten Ideen umzusetzen. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die unsere Leidenschaft und Vision für die Zukunft der Spiele teilen. Daher freue ich mich ungemein, dass die unabhängigen Entwickler hinter dem kommen, Journey to the Savage Planet, ein Teil von Stadia Games and Entertainment werden“, so Jade Raymond VP and Head, Stadia Games & Entertainment.

Zum Thema: Google Stadia: Drei weitere Spiele für die Streaming-Plattform erschienen – Zweiter Buddy-Pass für Besitzer der Founder’s Edition

Raymond führte aus: „Unter der Leitung der Mitbegründer Reid Schneider und Alex Hutchinson haben die Typhoon Studios ein unglaubliches Team von Industrie-Veteranen aufgebaut, die sich dem Spieler-Elebnis verschrieben haben. Das Typhoon-Team wird unserem ersten Stadia Games and Entertainment-Studio beitreten, das in Montreal ansässig ist und von Sébastien Puel geleitet wird.“

Quelle: Google

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stadia