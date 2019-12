One Piece Pirate Warriors 4: Neues Gameplay-Material von der Jump Festa 2020

Zu "One Piece: Pirate Warriors 4" wurde neues Gameplay-Material veröffentlicht. Es entstammt der Jump Festa 2020 und kann unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden.

Bandai Namco Entertainment hat im Zuge der Jump Festa 2020 weiteres Gameplay-Material aus dem kommenden „One Piece: Pirate Warriors 4“ präsentiert. Eine Aufzeichnung der Gameplay-Vorführung könnt ihr euch nach dem Start eines Videos unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Der Clip hat eine Länge von mehr als elf Minuten, sodass ihr reichlich Einblicke in das neue Abenteuer der Strohhutbande erhaltet.

Launch im März 2020

Bis ihr selbst Hand anlegen könnt, vergeht noch etwas Zeit. „One Piece: Pirate Warriors 4“ wird in Nordamerika und Europa am 27. März 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Laut der Angabe von Bandai Namco Entertainment erhält „One Piece: Pirate Warriors 4“ die Kernkomponenten des Musou-Genres und ermöglicht es euch, mit euren Lieblingscharakteren, unzählige Feinde durch verschiedene Angriffskombinationen und Musou-Attacken zu besiegen.

Darüber hinaus umfasst „One Piece: Pirate Warriors 4“ die neuesten Geschichten, Charaktere und Standorte aus dem One Piece-Anime, einschließlich Whole Cake Island.

