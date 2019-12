Ghost of Tsushima: Kostenloses dynamisches Theme von Sucker Punch veröffentlicht

Mit einem kostenlosen dynamischen Theme stimmt Sucker Punch bereits auf den im nächsten Jahr erscheinenden PlayStation 4-Exklusivtitel "Ghost of Tsushima" ein. Somit sollte man sich das Theme herunterladen, um bereits in das feudale Japan zu reisen.

Im Sommer 2020 werden Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch das Open-World Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die PlayStation 4 in den weltweiten Handel bringen. Damit man sich schon einmal auf das Abenteuer einstimmt, haben die Verantwortlichen ein kostenloses dynamisches Theme veröffentlicht, das man sich bei Interesse im PlayStation Store herunterladen kann.

Reist bereits nach Tsushima

Um das dynamische Theme herunterzuladen, muss man lediglich einen Code im PlayStation Store eingeben. Je nachdem, in welcher Region der eigene Account angesiedelt ist, muss man einen bestimmten Code eingeben. Damit ihr den passenden Code für euren Account habt, haben wir euch alle Möglichkeiten aufgelistet. Die Codes sind bis zum 31. Januar 2020 gültig.

Europa/Australien/Neuseeland/Russland/Mittlerer Osten/Afrika/Indien: 38BE-G6N8-L93A

38BE-G6N8-L93A Amerika: BEFB-AMNR-R4F6

BEFB-AMNR-R4F6 Japan: N4TK-59NH-2LH3

N4TK-59NH-2LH3 Korea: EM56-NTNC-EHX8

EM56-NTNC-EHX8 Rest Asiens: DHLN-HANF-F6LH

In „Ghost of Tsushima“ werden die Spieler in das späte 13. Jahrhundert reisen, als die Krieger des Mongolischen Reiches immer weiter nach Osten vorstießen und ganze Reiche eroberten. Die Insel Tsushima ist der letzte Halt vor dem japanischen Festland und liegt unweigerlich auf dem Plan des Feldzugs der riesigen mongolischen Invasionsflotte, die von dem skrupellosen General Khotun Khan angeführt wird.

Die Insel steht in Flammen, nachdem die ersten Mongolenangriffe auf sie niederprasselten. Als einer der letzten Überlebenden seines Clans schafft es der Samurai Jin Sakai aus dem Trümmern zu steigen. Er setzt sich ein Ziel: er möchte die Bevölkerung um jeden Preis schützen und seine Heimat vor den Eroberern retten. Dafür muss er seine Traditionen ablegen, die ihn einst zum Krieger machten, und einen neuen Weg einschlagen, der ihn zum Geist macht. In einem unkonventionellen Krieg stellt er sich alleine der mongolischen Übermacht entgegen, um Tsushima zu befreien.

Sucker Punch hat sich mit „Ghost of Tsushima“ große Ziele gesetzt. Nicht nur möchte man die Invasion der Mongolen historisch korrekt darstellen, sondern zugleich die Spieler in eine Zeit versetzen, die als Schauplatz eines packenden Action-Adventures wie geschaffen zu sein scheint. Das frisch veröffentlichte dynamische Theme sollte schon einmal eine entsprechende Stimmung versprühen:



