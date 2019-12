Rainbow Six Siege: Entwickler feiern Weihnachten – Kostenlose Operator für alle

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2015 wird der Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Eine Begebenheit, die sich sehr positiv auf die Spielerzahlen von „Rainbow Six Siege“ auswirkte. Um die Spieler für ihre Treue zu belohnen und gleichzeitig das diesjährige Weihnachtsfest zu begehen, stellten die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Montreal das sogenannte „Holiday 2019 Pack“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 zur Verfügung.

Mit dem „Holiday 2019 Pack“ werden alle Spieler von „Rainbow Six Siege“ mit einem zufälligen kostenlosen Operator bedacht, der sich noch nicht in ihrem Besitz befindet. Zur Auswahl stehen Buck, Frost, Blackbeard, Valkyrie, Capitão, Caveira, Hibana, Echo, Jackal, Mira, Ying, Lesion, Dokkaebi, Vigil, Zofia, Lion, Finka, Maestro, Alibi, Maverick, Clash, Nomad, Kaid, Gridlock, Mozzie, Nokk, Warden, Amaru, Goyo, Kali und Wamai.

Wer bereits alle Operator der Jahre 1 bis 4 sein Eigen nennen sollte, darf sich auf ein Weihnachts-Outfit für Montagne freuen. Die „Holiday 2019 Pack“-Aktion läuft noch bis zum 5. Januar 2020. Wie kürzlich bereits bestätigt wurde, befinden sich bereits weitere Neuerungen und Inhalte zu „Rainbow Six Siege“ in Arbeit.

Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass kürzlich das verantwortliche Kernteam hinter „Rainbow Six Siege“ und die Führungskräfte ausgetauscht wurden.

🎄 HAPPY HOLIDAYS from the Rainbow Six Siege team!

To thank you all for such a great year, we've left you a sweet little treat. ❄

🎁 Find your surprise in the Holiday 2019 Pack in the Pack section from the Home screen! pic.twitter.com/tSNhoyidmD

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 23. Dezember 2019