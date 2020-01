Hotel Barcelona: Suda 51 plant eine Veröffentlichung des Horrorspiels für 2021

Im vergangenen Jahr hatten die beiden Game Designer Goichi „Suda 51“ Suda und Hidetaka „Swery 65“ Suehiro bekanntgegeben, dass sie gemeinsam an einem neuen Horrorspiel namens „Hotel Barcelona“ arbeiten. Allerdings befindet sich das Spiel, das mit Unterstützung von Devolver Digital veröffentlicht werden soll, in einer frühen Phase der Entwicklung.

Noch etwas Geduld

Nun hat Suda 51 via Twitter noch einmal bestätigt, dass man mit einer Veröffentlichung von „Hotel Barcelona“ im Jahr 2021 rechnet. Ob dieses Ziel letztendlich erreicht wird, wird die Zeit zeigen müssen. Allerdings sollte man nicht allzu früh mit dem Gemeinschaftsprojekt von Suda 51 und Swery 65 rechnen.

Bisher haben die Entwickler nicht allzu viel zum Spiel verraten. Die Spieler sollen in die Rolle eines Redakteurs eines Magazins schlüpfen, der ein hippes, neues Hotel besucht. Daraufhin soll der Horror beginnen. Diese Prämisse nannten die Entwickler, wobei man sich noch nicht sicher ist, ob diese letzten Endes auch beibehalten wird. Soweit befindet sich das Spiel weiterhin in der Konzeption.

Mehr: Hotel Barcelona – Suda 51 und Swery 65 arbeiten gemeinsam an einem Horrorspiel

Suda 51 arbeitet aktuell an dem Action-Adventure „No More Heroes 3“, das im Laufe dieses Jahres für die Nintendo Switch erscheinen soll. Swery 65 ist wiederum mit den Arbeiten an „The Good Life“ beschäftigt, das auch dieses Jahr für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden soll.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hotel Barcelona