Dragon Ball Z Kakarot: Neuer Trailer stellt noch einmal die zahlreichen Inhalte vor

Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von CyberConnect2 präsentieren uns zum Wochenende einen neuen Trailer zu dem in wenigen Wochen erscheinenden Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“. Der neue Trailer trägt den Namen „This Time on Dragon Ball Z: Kakarot“ und gewährt noch einmal einen Überblick über die Inhalte des Abenteuers.

Die Geschichte des Kakarot

In „Dragon Ball Z: Kakarot“ wird man noch einmal die Geschichte des Animes in einem neuen Gewand erleben können. In der Rolle von Son-Goku kann man die ikonischen Kämpfe gegen Radditz, Vegeta, Freezer, Cell und Co. nachspielen, wobei man erstmals ein waschechtes Action-Rollenspiel geboten bekommt, in dem man auch den Alltag des Helden bestehen muss. Dementsprechend muss man auch angeln, essen und trainieren, während man die Beziehungen zu verschiedenen bekannten Charakteren aufbaut.

Neben der packenden Hauptgeschichte wird man auch Nebenmissionen verfolgen können, in deren Rahmen auch der Humor nicht zu kurz kommen soll. Im Laufe des Abenteuers werden auch andere Charaktere wie Son-Gohan, Piccolo, Vegeta sowie Trunks spielbar sein. Außerdem versprechen die Entwickler neue Szenen, die verschiedene Lücken der Geschichte schließen und offene Fragen endgültig beantworten sollen.

Mehr: Dragon Ball Z Kakarot – Trunks zeigt sich im neuen Gameplay

„Dragon Ball Z: Kakarot“ erscheint am 17. Januar 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im Handel. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Kakarot