Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Setting von Seattles Kampf gegen die Obdachlosigkeit inspiriert

Bekanntermaßen führt euer Weg in "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" in die US-Metropole Seattle. Laut den Entwicklern der Hardsuit Labs sollen Probleme wie die Obdachlosigkeit, mit denen Seattle in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte, authentisch dargestellt werden.

Im Oktober des vergangenen Jahres räumten die Entwickler von Hardsuit Labs ein, dass das Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ nicht mehr wie geplant im März 2020 veröffentlicht wird.

Stattdessen benötigt das ambitionierte Projekt noch etwas mehr Zeit und ist derzeit für eine Veröffentlichung Ende 2020 vorgesehen. Im Gespräch mit der Website Fanbyte verlor Narrative Director Brian Mitsoda ein paar Worte über das Setting von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ und wies darauf hin, dass dieses von Seattles Kampf gegen die Obdachlosigkeit inspiriert wurde.

Seattles Probleme sollen authentisch dargestellt werden

Mit dem Zustrom von großen Tech-Unternehmen und den dadurch explodierenden Mieten nahm die Zahl der Obdachlosen in Seattle dramatisch zu. Eine Begebenheit, die in „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ authentisch dargestellt werden soll. Selbiges gilt offenbar für den Kampf der US-Metropole gegen diese Problematik. Mitsoda weiter:

„Dies ist eine der Möglichkeiten, wie der Tech Hub die Stadt verändert hat. Auch geht es darum, wie die Stadt versucht, sich an diese Situation anzupassen, sowie die Verteuerung des Wohnraums. Wenn Sie zwischen den Gebieten hin- und herreisen, werden sich diese Dinge ändern. Und wo immer Sie anhalten, können Sie sich in Bloodlines 2 einen Eindruck von der Atmosphäre dieses Ortes machen, indem Sie auf die Straßen oder die Sehenswürdigkeiten schauen.“

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung.

