Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Alpha-Phase erfolgreich beendet – Entwickler erreichen wichtigen Meilenstein

Offiziellen Angaben zufolge erreichte die Entwicklung des Action-Rollenspiels "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" den nächsten Meilenstein. So schlossen die Macher der Hardsuit Labs die Alpha-Phase erfolgreich ab.

Nachdem „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ zunächst für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2020 vorgesehen war, räumten die Entwickler der Hardsuit Labs kürzlich ein, dass aus diesem Vorhaben nichts wird.

Als neuer Releasezeitraum des Action-Rollenspiels wurde Ende des kommenden Jahres ausgerufen. Wie die Macher der Hardsuit Labs in einem aktuellen Statement versicherten, bedeutet die Verschiebung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ keineswegs, dass es zu Problemen bei der Entwicklung kam. Ganz im Gegenteil: Vor wenigen Tagen schlossen die Entwickler die Alpha-Phase erfolgreich ab.

Start der Beta-Phase für 2020 angesetzt

Dies bedeutet in der Praxis, dass alle Inhalte des Spiels fertiggestellt wurden. Nun geht es darum, das Spielerlebnis zu verfeinern und die Gameplay-Features des Action-Rollenspiels auf den Prüfstand zu stellen. Der Start der Beta-Phase ist dabei für 2020 angesetzt. Die Entwickler weiter:

„Wir sind fertig damit, dem Spiel Gameplay-Mechaniken und Features hinzuzufügen. Dies bedeutet aber natürlich keineswegs, dass das Kernspiel fertig und bereit ist, in die Box zu kommen (systems-final). Es gibt immer noch eine Menge Leute, die mit der Optimierung, dem Balancing und der künstlerischen Gestaltung des Gameplays beschäftigt sind.“

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung.

