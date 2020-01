PS5, Xbox Series X & Switch: Konsolen bleiben auf absehbare Zeit wichtiger als Streaming, meint Nintendo

Laut Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa könnten Streaming-Angebote in den kommenden zehn Jahren das Interesse der Kunden wecken. Allerdings sei nicht damit zu rechnen, dass die Cloud-Technologie die klassischen Konsolen ersetzt.

Während Sony Interactive Entertainment mit PlayStation Now bereits seit einer ganzen Weile einen eigenen Streaming-Dienst für Videospiele unterhält, legte Google mit Stadia im November des vergangenen Jahres nach.

Darüber hinaus arbeitet Microsoft derzeit am Project Xcloud genannten Streaming-Dienst, der aktuell in einer Beta-Fassung zur Verfügung steht. Lediglich Nintendo hält sich mit entsprechenden Angeboten noch zurück. Wie Firmen-Präsident Shuntaro Furukawa in einem aktuellen Interview versicherte, soll dies allerdings nicht bedeuten, dass Nintendo Technologien dieser Art ablehnend gegenübersteht.

Unternehmen können sich nicht nur auf eine Technologie konzentrieren

Ganz im Gegenteil: Laut Furukawa wäre es für Unternehmen wie Nintendo viel zu riskant, lediglich auf eine Technologie beziehungsweise Hardware zu setzen. Daher arbeite auch Nintendo stets an neuen Technologien. Des Weiteren wies Furukawa darauf hin, dass Streaming-Portale für Videospiele in den kommenden Jahren zwar an Bedeutung gewinnen könnten. Es sei allerdings nicht damit zu rechnen, dass klassische Konsolen ersetzt werden. Furukawa weiter:

„Es ist denkbar, dass dass Cloud-Gaming in den nächsten zehn Jahren das Interesse der Kunden weckt. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass dedizierte Hardware dadurch ersetzt wird. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir das Ergebnis wirklich kennen.

Abgesehen davon wäre es sinnlos, sich nur auf Spielmethoden zu konzentrieren, die nur auf dedizierter Hardware möglich sind. Sollte sich deine Zielgruppe dazu entscheiden, dass es stattdessen auf anderen Konsolen oder Smartphones spielen kann, bist du am Ende.“

