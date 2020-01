PlayStation Charts: Im Dezember kehrte GTA 5 an die Spitze der am häufigsten heruntergeladenen Spiele zurück

In den PlayStation Charts finden sich einige Dauerbrenner an der Spitze wieder. Vor allem "Grand Theft Auto V" konnte zu Weihnachten die Konkurrenz hinter sich lassen.

Sony Interactive Entertainment hat auf dem offiziellen PlayStation Blog bekanntgegeben, welche Spiele im Dezember 2019 am häufigsten im PlayStation Store heruntergeladen wurden. Dabei konzentriert man sich auf die Kategorien PlayStation 4, PlayStation VR, DLCs und Free-to-Play.

Nach der Veröffentlichung des neuen Raubüberfalls auf das Diamond Casino & Resort haben die PlayStation 4-Spieler ein großes Interesse an „Grand Theft Auto V“ gezeigt. Der Dauerbrenner landete zum Jahresabschluss noch einmal an der Spitze der PlayStation Charts, während „FIFA 20“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ auf den weiteren Plätzen folgen.

Aus dem Vormonat: PlayStation Charts – Modern Warfare mehrere Plätze vor Death Stranding

Im PlayStation VR-Bereich konnte „Beat Saber“ einmal mehr an die Spitze zurückkehren, während bei den Free-to-Play-Titeln kein Vorbeikommen an „Fortnite“ ist. Dies gilt auch bei den DLCs.

