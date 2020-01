Call of Duty Modern Warfare: Großes Update soll in Kürze erscheinen – Weitere 6v6-Karten in Arbeit

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare" soll in Kürze ein großes Update erhalten. Zudem befinden sich weitere 6v6-Karten für den Multiplayer in Entwicklung.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare“ gelang es Activision und Infinity Ward an alte Erfolge anzuknüpfen und eine große Spielerschaft anzusprechen. Da man erstmals gänzlich auf einen Season Pass verzichtet, um neue Multiplayer-Karten und Koop-Inhalte in das Spiel zu bringen, veröffentlicht man in unregelmäßigen Abständen vereinzelte Inhalte.

Fehlerbehebungen in den nächsten Tagen

Für Spieler, die sich im Multiplayer in 6v6-Spielmodi austoben, erschienen bisher nur drei Classic-Karten („Crash“, „Vacant“, „Shipment“), die man bereits aus alten Teilen der Reihe kennt. Via Twitter wurde Art Director Joel Emslie darauf hingewiesen, dass sich die Spieler weitere 6v6-Karten wünschen. Daraufhin antwortete Emslie: „Wir hören euch bei dieser Sache. Wir arbeiten weiterhin hart daran. So schnell wie es menschlich möglich ist.“

Allerdings hat auch der Multiplayer Co-Design Director Joe Cecot eine weitere Neuigkeit für die Spieler. Demnach soll vermutlich in dieser Woche ein neues umfangreiches Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ erscheinen, mit dem man noch einmal verschiedene Fehlerbehebungen vornimmt.

Nachdem Cecot auf versprochene Fehlerbehebungen des Killfeeds aufmerksam gemacht wurde, schrieb der Entwickler: „Unser nächstes großes Update soll all diese Fehlerbehebungen mit sich bringen. Wir beginnen das Update in dieser Woche durchzudrücken. Ich habe nicht das genaue Datum. Entschuldigung.“

Bereits am gestrigen Abend wurde ein Playlist-Update veröffentlicht, das einmal mehr die verschiedenen Spiellisten der Woche aktualisierte. Unter anderem wurde eine 1v1-Variante von „Gunfight“ hinzugefügt, sodass man sich im direkten Duell auf den kleinen Karten mit einem Gegner messen kann.

Die dedizierte „Shipment 24/7“-Playlist ist ebenfalls zurück und ersetzt für diese Woche „Shoot House 24/7“. Jedoch hat man eine kleine Anpassung vorgenommen, wodurch man in dieser Spielliste nur im 5v5 spielen kann. Das Waffenspiel ersetzt wiederum Grind als Playlist. Sobald weitere Informationen zum kommenden Update enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist seit Ende Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich.

