Tales of Arise: Release des Rollenspiels näher als erwartet?

Möglicherweise wird das Rollenspiel "Tales of Arise" in den kommenden Monaten veröffentlicht. Die Vermutung kam nach der jüngsten Alterseinstufung auf.

Nach vorangegangenen Gerüchten machte Bandai Namco Entertainment im vergangenen Jahr das Japano-Rollenspiel „Tales of Arise“ offiziell. Erscheinen soll es für PC, Xbox One und PlayStation 4. Einen Termin gab der Publisher bislang nicht preis.

Allerdings deutet eine Alterseinstufung darauf hin, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte, bis ihr den Titel in den Händen halten könnt. Entdeckt wurde die besagte Alterseinstufung in Südkorea, wie Wccftech berichtet.

300 Jahre Plünderung

„Tales of Arise“ verfrachtet euch in ein Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beherbergt. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen.

Doch seit mehr als 300 Jahren herrscht das Volk der Rena über die Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit.

In den Fokus der Geschichte von „Tales of Arise“ rücken zwei unfreiwillige Helden, die sich danach sehnen, die Geschichte ihres Volkes umzuschreiben und diesem die Freiheit zu bringen.

+++ Tales of Arise: Charaktere und Kämpfe im offiziellen Tokyo Game Show-Trailer präsentiert +++

„Mit einer originellen Besetzung von Charakteren, einer dramatischen Handlung, dynamischen Kämpfen, detailreichen Umgebungen und einigen klassischen Tales Of-Elementen, markiert Tales of Arise einen Neuanfang für das berühmte JRPG-Franchise,“ so Bandai Namco Entertainment in der damaligen Ankündigung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tales of Arise