Yakuza: Diretor Nagoshi würde gerne am Rollenspiel-Konzept von Like a Dragon festhalten

Bei den Arbeiten an "Yakuza: Like a Dragon" gingen die Entwickler neue Wege und versuchten sich an einem klassischen Japano-Rollenspiel. Geht es nach Director Toshihiro Nagoshi, dann soll an diesem Konzept auf absehbare Zeit festgehalten werden.

Nachdem sich die bisherigen „Yakuza“-Abenteuer als typische Action-Titel in einer recht offenen Welt verstanden, gingen die kreativen Köpfe hinter der Serie bei „Yakuza: Like a Dragon“ spielerisch neue Wege.

So entschlossen sich die Entwickler dazu, das Kampfsystem sowie die Charakter-Entwicklung komplett zu überarbeiten und sich dabei an klassischen Japano-Rollenspielen zu orientieren. Auch wenn hinsichtlich möglicher Nachfolger noch nichts spruchreif ist, würden die Macher gerne an diesem Konzept festhalten. Darauf wies der für „Yakuza: Like a Dragon“ verantwortliche Director Toshihiro Nagoshi in einem aktuellen Interview hin.

Entwickler planen weitere Verbesserungen im Detail

„Ryu Ga Gotoku 7 [Yakuza 7] in ein Rollenspiel zu verwandeln, war eine große Herausforderung. Für das nächste Spiel können wir mit Rollenspielen weiter machen und etwas entwerfen, das das übertrifft. Wir könnten auch wieder zur Action zurückkehren. Wir könnten auch eine Mischaktion für ein Hybridsystem und das neue Rollenspiel-System durchführen. All dies sind mögliche Szenarien“, so Nagoshi.

Zum Thema: Yakuza – Like a Dragon: Gangster-Abenteuer bekommt offenbar eine englische Sprachausgabe spendiert

„Ich persönlich möchte den gleichen Weg weitergehen und sehen, was wir verbessern können. Zum Beispiel, um das Kampfsystem noch angenehmer zu machen, indem neue Funktionen hinzugefügt werden, die sich auf das Gelände und die Schlachtfelder beziehen. Wir könnten auch den Unternehmensführungs-Modus stärken. Sachen wie diese. Aber im Moment möchte ich noch nicht darüber nachdenken.“

In Europa wird „Yakuza: Like a Dragon“ im Laufe des Jahres für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

