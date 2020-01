Tales of Arise: Neue Details und Eindrücke auf der E3 2020?

Mit „Tales of Arise“ kündigte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment im vergangenen Jahr einen neuen Ableger der langlebigen Rollenspiel-Serie „Tales of“ an.

Offiziellen Angaben zufolge möchten die Entwickler der Reihe zum bitter nötigen Sprung in die Moderne verhelfen. Versprochen werden unter anderem eine beeindruckende Grafik auf Basis der Unreal Engine 4 und ein komplett überarbeitetes Kampfsystem. Zum Leidwesen der Fans wurde es in den vergangenen Monaten leider recht still um „Tales of Arise“.

Präsentation auf der E3 2020?

In einer kurzen Mitteilung wies Bandai Namco Entertainment darauf hin, dass das diesjährige „Tales of“-Festival am 13. beziehungsweise am 14. Juni und somit nur kurz nach der E3 2020 stattfindet. Spekuliert wird daher, dass Bandai Namco Entertainment neben dem „Tales of“-Festival auch die E3 2020 nutzen könnte, um uns mit neuen Informationen und Eindrücken zu „Tales of Arise“ zu versorgen.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Stattdessen merkte Bandai Namco Entertainment lediglich an, dass das diesjährige „Tales of“-Festival vor allem im Zeichen des 25. Geburtstags der „Tales of“-Reihe stehen wird. Da „Tales of Arise“ in Südkorea kürzlich mit einer Alterseinstufung wird vermutet, dass das Rollenspiel noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Sollte dies der Fall sein, könnte der finale Releasetermin auf der E3 2020 enthüllt werden.

„Tales of Arise“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung.

