Cattle and Crops: Weitere Landwirtschafts-Simulation für Konsolen im Anmarsch

"Cattle and Crops" von Masterbrain Bytes hat mit Toplitz Productions einen Publisher gefunden, der die Entwicklung und Veröffentlichung unterstützen möchte. Auch eine Konsolenversion des Titels ist geplant, wie mit der aktuellen Meldung bestätigt wurde.

Der Publisher Toplitz Productions und die Entwickler von Masterbrain Bytes haben eine Partnerschaft angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Publisher die Entwicklung der Landwirtschafts-Simulation „Cattle and Crops“ unterstützen und den Vertrieb sicherstellen.

Cattle and Crops auch für Konsolen

Für den PC befindet sich „Cattle and Crops“ derzeit in der Early Access-Phase. Laut der aktuellen Ankündigung soll später auch eine Konsolenumsetzung folgen. Welche Plattformen zu welchem Zeitpunkt versorgt werden sollen, ist aber noch nicht bekannt.

Laut den Machern versteht sich „Cattle and Crops“ als neue Generation von Landwirtschafts-Simulation. Dabei können die Spieler Fahrzeuge selbst steuern oder die Arbeit an Mitarbeiter delegieren.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf der hohen Realitätsnähe. Beispielsweise sollten Fahrer darauf achten, die Ernte nicht kaputt zu fahren. Zudem sollte die Bodenverdichtung durch geschicktes Fahren in vorhandenen Fahrspuren möglichst gering gehalten werden, damit ein höchstmöglicher Ertrag eingefahren werden kann.

Das Pflanzenwachstum ist von mehreren Boden-Attributen wie Feuchtigkeit, pH-Wert, Temperatur, Sonnenstunden, NPK-Dünger und Krankheiten abhängig. Dabei ließen sich die Entwickler von der realen BBCH-Skala inspirieren. Und auch das Wetter hat Einfluss auf Wachstum der Pflanzen und die Ernte.

Unterhaltsam und lehrreich

So sollen die Spieler eine unterhaltsame Landwirtschafts-Simulation geboten bekommen und gleichzeitig noch etwas über die Landwirtschaft lernen können. Gespielt wird im Story-Modus oder im freien Spiel. Dank Tutorial-Missionen können die Spieler zunächst die Grundlagen erlernen.

„Cattle and Crops wird ein wahres Füllhorn an landwirtschaftlichen Features liefern, die die Fans von Simulationen und insbesondere von landwirtschaftlichen Simulationen erfreuen sollten“, sagte Stefan Berger, Leiter Business Development & Sales, Toplitz Productions. „Wir freuen uns sehr, das Spiel in unser Portfolio aufzunehmen, und sind froh, mit Masterbrain Bytes zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Fertigstellung zu helfen“.

Der folgende Trailer und die Screenshots liefern einen Vorgeschmack auf das Spiel.

