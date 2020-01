Dawn of Fear: Klassischer Survival-Horror für die PS4 – Trailer & Termin

Mit "Dawn of Fear" nimmt Anfang des kommenden Monats ein klassischer Survival-Horror-Titel für die PS4 veröffentlicht. Passend zum nahenden Release liefern wir euch einen Trailer und entsprechende Details.

Wie Good Game Publishing und die Entwickler von Brok3nsite bekannt gaben, wird Anfang des kommenden Monats ein klassischer Survival-Horror-Titel für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Dieser trägt den Namen „Dawn of Fear“ und orientiert sich recht offen an ikonischen Survival-Horror-Abenteuern wie „Resident Evil“. Passend zum nahenden Release stellten Good Game Publishing und Brok3nsite heute einen frischen Trailer zu „Dawn of War“ bereit, der euch einen recht ausführlichen Blick auf den Horror-Titel ermöglicht.

Die tragische Geschichte des Protagonisten Alex

„Dawn of Fear“ erzählt die Geschichte von Alex, einem jungen Mann mit einer von Tragödien geprägten Vergangenheit. Seine Mutter starb, als sie ihn zur Welt brachte. Sein Vater lebt weiter und heiratet wieder. Nach einiger Zeit ist Max geboren und wird Alex‘ Stiefbruder. Eines Tages, als sie von Max‘ Training zurückkehren, erleiden sie einen Autounfall. Alex, Max und ihr Vater fuhren im Auto und nur Alex überlebte den Unfall. Alex schafft es, sein Leben trotz dieses Schicksalsschlages wieder aufzubauen. Seine Stiefmutter jedoch nicht und landet so in einer psychiatrischen Klinik.

Drei Jahre später erhält Alex einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wird, dass seine Stiefmutter verstorben ist. Alex beschließt, zum Haus der Familie zurückzukehren, um seine Sachen abzuholen. Als er dort ankommt, findet er kein Zuhause in seiner Kindheit, sondern eine Welt des Wahnsinns und der Grausamkeit, aus der es offenbar kein Entkommen gibt.

„Dawn of Fear“ wird ab dem 3. Februar 2020 für die PlayStation 4 erhältlich.

