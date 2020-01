Fairy Tail: Neuer Trailer bietet eine Rundtour durch Magnolia

Koei Tecmo und die zuständigen Entwickler von Gust präsentieren uns einen weiteren Trailer zum kommenden Japano-Rollenspiel „Fairy Tail“, das bereits am 19. März 2020 für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC erscheinen wird. Mit dem neuen Trailer stellt man uns die Stadt Magnolia vor.

In „Fairy Tail“ werden die Spieler die Zeitspanne ab der Mitte des Anime erleben können, wobei man den bevorstehenden Niedergang der „Fairy Tail“-Gilde nach der mysteriösen Abwesenheit von Natsus Gruppe erleben. Nach ihrem vermeintlichen Tod war das Ansehen der Gilde gesunken, während sich die Schulden anhäuften.

Allerdings kehren Natsu und seine Gruppe an Magiern zurück und planen an den Grand-Magic-Games teilzunehmen. Dadurch möchte man die Gilde zu altem Glanz verhelfen. Im Weiteren heißt es von offizieller Seite:“Dämonen, dunkle Zauberer, Drachen und Katzen. Spieler werden alles finden, wenn sie ihre Reise in das Land von Fiore antreten und die Abenteuer von Natsu Dragneel und Lucy Heartfilia sowie anderen Mitgliedern der Fairy Tail-Magiergilde auf einer unterhaltsamen und aufregenden Suche begleiten.“



