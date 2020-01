Kingdom Hearts 3 ReMind-DLC: Bilder, Videos und Details zu Fotomodus, Slideshow und mehr

Square Enix hat auf der offiziellen Webseite ein paar frische Bilder und Details zum kommenden „Re Mind“-DLC für „Kingdom Hearts 3“ zur Verfügung gestellt.

Im Fokus stehen drei neue Modi, die mit dem Download-Inhalt in das Spiel eingeführt werden. Es handelt sich um den Fotomodus, den Slideshow-Modus und das sogenannte Premium-Menu.

Neue Modi: Bilder und Details

Mit dem Fotomodus können die Spieler beliebige Charaktere in verschiedene Umgebungen einfügen. Auch Gesichtsausdrücke, Posen und Kameraperspektiven können ausgewählt werden. Die Kompositionen werden auf einem Bild festgehalten.

Der Slideshow-Modus gibt den Spielern dann die Gelegenheit, sich alle aufgenommenen Bilder nochmals anzusehen. Es können dabei auch verschiedene Alben angelegt oder Hintergrundmusik abgespielt werden.

Außerdem enthält der ReMind-DLC ein sogenanntes Premium-Menu namens „Black Code“. In diesem erhalten die Spieler die Möglichkeit, eine Reihe verschiedener Settings auszuwählen, in denen sie Kämpfe absolvieren können. Für ihre Leistungen erhalten die Spieler Bewertungen und werden in eine Rangliste aufgenommen, wenn die Leistung gut genug war.

Zum Thema: Kingdom Hearts 3 ReMind: Trailer liefert eine musikalische Einstimmung auf die World of Tres Orchestra-Tracks

Der „Kingdom Hearts 3: ReMind“-DLC wird bereits am Donnerstag, den 23. Januar 2020 für die Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung gestellt. „ReMind“ erzählt eine weitere Geschichte rund um den Hauptcharakter Sora. Fans dürfen auf die Rückkehr von alten Bekannten hoffen. Außerdem sind aber auch neue Inhalte zu erwarten. Die Macher bestätigten beispielsweise einen neuen Bosskampf, ein weiteres Schlüsselschwert und packende Kämpfe.

Update: Square Enix hat zum Fotomodus und zum Slideshow-Feature inzwischen Videos veröffentlicht, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Die nachfolgenden Bilder gewähren einen Blick auf einige der zuvor genannten neuen Inhalte.

