PS4: The Best Place to Play – Trailer stimmt auf die kommenden Highlights ein

Unter dem Motto "The Best Place to Play" stellte Sony Interactive Entertainment einen neuen Trailer zur PlayStation 4 bereit. In den Mittelpunkt rücken kommende Highlights wie "The Last of Us: Part 2" oder das Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Final Fantasy VII".

Mit mittlerweile mehr als 100 Millionen verkauften Einheiten stellte Sony Interactive Entertainment mit der PlayStation 4 die erfolgreichste Konsole der aktuellen Generation.

Auch wenn mit der PS5 bereits der offizielle Nachfolger in den Startlöchern steht und im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird, kommt die PlayStation 4 natürlich nicht zu kurz. Stattdessen dürfen sich Besitzer der Konsole in den kommenden Monaten über diverse vielversprechende Blockbuster freuen, auf die ein frisch veröffentlichter Trailer einstimmt.

The Last of Us: Part 2, Final Fantasy VII und mehr

Der besagte Trailer wurde unter dem Motto „The Best Place to Play“ ins Rennen geschickt und ermöglicht einen Blick auf verschiedene kommende Highlights. Darunter das für eine Veröffentlichung im April 2020 vorgesehene Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“, Naughty Dogs cineastisches Survival-Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ oder „Ghost of Tsushima“, das derzeit bei den „inFamous“-Machern von Sucker Punch entsteht.

Zum Thema: PS5: Anderer Ansatz als Microsoft – Sony setzt zum Launch offenbar auf exklusive Titel

Titel, die eine erfolgreiche Konsolen-Generation mehr als würdig abrunden. Wann mit der offiziellen Enthüllung der PS5 zu rechnen ist, steht weiterhin in den Sternen. In den vergangenen Wochen hielt sich zwar recht hartnäckig das Gerücht, dass es im Laufe des kommenden Monats so weit sein wird, eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht allerdings noch aus.

