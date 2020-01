Call of Duty Modern Warfare: Das Update erscheint am heutigen Abend – Erste Details zu den Änderungen

Am heutigen Abend wird das neue Update für "Call of Duty: Modern Warfare" erscheinen. Zwar sind die Patchnotes noch nicht bekannt, jedoch wurden einige wenige Änderungen bereits bestätigt.

Nachdem die Verantwortlichen von Activision und Infinity Ward mitgeteilt hatten, dass man in dieser Woche einen neuen Patch für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht wird, haben sie nun bestätigt, dass das Update am heutigen Abend auf die PlayStation 4, die Xbox One und den PC kommen wird.

Eine Armbrust, behobene Fehler und weitere Anpassungen

Auch wenn die vollständigen Patchnotes erst im Laufe des Tages enthüllt werden sollen, so haben die Entwickler via Twitter einige Neuerungen und Änderungen bestätigt. Demnach wird das Update die Armbrust in das Spiel bringen, die die Spieler im Rahmen einer Herausforderung freischalten können. Des Weiteren werden fünf zusätzliche Loadout-Plätze hinzugefügt, sodass man sich insgesamt zehn eigene Zusammenstellungen aus Waffen, Equipment und Perks anlegen kann.

Außerdem versprechen die Entwickler, dass man einen Fehler bei der Spielerkollision behebt. Die fehlende Rotation der Spielmodi im Schnellen Spiel wird nach mehreren Wochen ebenfalls behoben, sodass man nicht mehr die Lobby verlassen muss, wenn man einen anderen Spielmodus spielen möchte. Somit sollte die voreingestellte Auswahl auch wieder berücksichtigt werden, wenn man mehrere Spielmodi ausgewählt hat.

Mehr: Call of Duty Modern Warfare – Der neue Patch erscheint in dieser Woche

Zudem soll das heutige Update auch die Playlists wieder aktualisieren. Welche Spielmodi in dieser Woche zur Verfügung stehen werden, wurde bisher noch nicht verraten. Sobald Infinity Ward die vollständigen Patchnotes zum heutigen Update bereitstellt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Auf jeden Fall kann man sich darauf einstellen, dass man heute Abend einen Download überstehen muss.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist seit Ende Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Ab dem 11. Februar 2020 soll die zweite Season an den Start gehen und den Spielern zahlreiche neue Inhalte mitbringen. Unter anderem wird man sich auf neue Mehrspieler-Karten, Calling Cards, Embleme und mehr freuen können.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare