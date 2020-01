Call of Duty Modern Warfare: Der neue Patch erscheint in dieser Woche

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare" wird in dieser Woche ein neues Update erhalten. Einen konkreten Termin hat Infinity Ward bisher noch nicht bekanntgegeben.

Activision und die zuständigen Entwickler von Infinity Ward haben für diese Woche einige Neuerungen an „Call of Duty: Modern Warfare“ angekündigt.

Infinity Ward arbeitet an einem Patch

Demnach soll in dieser Woche ein neues Update veröffentlicht werden, das auf PlayStation 4, Xbox One und PC einige Änderungen und zahlreiche Fehlerbehebungen vornehmen soll. Allerdings haben die Entwickler noch keinen konkreten Termin für das Update bekanntgegeben. Die offiziellen Patchnotes sollen ebenfalls in den nächsten Tagen enthüllt werden. Bis dahin können wir nicht nachvollziehen, in welchen Bereichen Infinity Ward Anpassungen vornehmen wird.

Vor kurzem hatte Infinity Ward die Laufzeit der ersten Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ verlängert, sodass die Spieler noch bis zum 11. Februar 2020 Zeit haben, um den maximalen Rang im Battle Pass sowie den höchsten Offiziersrang zu erreichen. Am heutigen Montag kann man sich weiterhin doppelte Erfahrungspunkte sowie doppelte Waffen-Erfahrung verdienen.

Mehr: Call of Duty Modern Warfare – Season One wurde um zwei Wochen verlängert

In den nächsten Wochen sollen weitere XP-Wochenenden stattfinden, wobei man auch erhöhte Stufenfortschritte erhalten soll. Mit der zweiten Season werden die Spieler weitere Karten, Waffen, Calling Cards, Embleme und zahlreiche weitere Inhalte erhalten. Allerdings hat Infinity Ward die neue Season noch nicht enthüllt. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich.

Quelle: Infinity Ward

