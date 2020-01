Apex Legends: Respawn bietet im heutigen Livestream einen ersten Ausblick auf die vierte Season

Anfang des vergangenen Jahres hatten Electronic Arts und Respawn Entertainment überraschenderweise den Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC veröffentlicht. Im Gegensatz zu der Konkurrenz aus dem Hause Epic Games verzichtet man auf wöchentliche Updates, um neue Inhalte in das Spiel zu bringen.

Erster Blick auf die vierte Season

Nichtsdestotrotz werden die Spieler alle paar Monate mit einer neuen Season voller Inhalte bedacht. Zwischendurch findet auch das eine oder andere Event statt, um die Spieler bei Laune zu halten. Zum Beispiel kann man sich aktuell mit dem 14-tägigen „Grand Soirée Arcade“-Event beschäftigen.

Jedoch plant Respawn Entertainment am heutigen Abend um 19 Uhr einen speziellen Livestream zu veranstalten, um schon vorab den ersten Geburtstag von „Apex Legends“ zu feiern. Zudem möchte man einen ersten Blick auf die vierte Season geben, die in wenigen Wochen an den Start gehen wird. Schließlich endet „Season 3: Meltdown“ am 3. Februar 2020.

Mehr: Apex Legends – Grand Soirée Arcade-Event gestartet und Update veröffentlicht

Es ist noch nicht bekannt, was die Entwickler mit der vierten Season bieten wollen. Voraussichtlich kann man ein weiteres Mal eine neue Legende, neue Waffen und Anpassungen an den Karten erwarten. Im Dezember wurde bereits spekuliert, dass Respawn Entertainment auch an einem Third-Person-Modus für „Apex Legends“ arbeitet. Somit würden die Spieler mehr Überblick in den Schlachten erhalten. Allerdings wurden diesbezüglich noch keine Informationen enthüllt.

Heute Abend sollte man zumindest eine erste Ahnung davon erhalten, wohin die Reise in Zukunft mit „Apex Legends“ führen wird. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Cheers to one year! 🎉 Tune in tomorrow at 10am PST for a special edition Devstream where we celebrate year one of Apex as well as get our first look at Season 4. pic.twitter.com/6acmxFhHem — Apex Legends (@PlayApex) January 22, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends