Star Wars Battlefront 2: Januar-Update erscheint kommende Woche – BB8 & BB9-E und mehr

Das für Januar geplante "Star Wars Battlefront 2"-Update wird in der nächsten Woche zum Download bereitgestellt. Enthalten sind unter anderem BB8 und BB9-E als spielbare Figuren sowie zwei Großkampfschiffe.

Der Community-Manager Ben Walke hat mitgeteilt, dass die Veröffentlichung des Januar-Updates von „Star Wars Battlefront 2“ in der kommenden Woche erfolgen wird. Ein präziser Termin wurde nicht genannt. Aber fest steht in etwa, was euch mit der Erweiterung erwartet.

Im Wortlaut heißt es: „Das Januar-Update für Star Wars Battlefront 2 erscheint nächste Woche. Es bringt BB8 und BB9-E als neue Helden mit. Ajan Kloss, Takodana und Jakku kommen zu CS und werden vom MC85 und dem First-Order-Sternenzerstörer unterstützt.“

Die vorläufigen Patchnotes für das Januar-Update

Zwei neue Großkampfschiffe, darunter das MC85 des Widerstandes und der Sternenzerstörer der Resurgent-Klasse. Sie gehen über den Bodengefechten in Stellung, die auf dem neuen Urwaldplaneten aus „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ und auf Jakku ausgetragen werden.

Der Planet Jakku gesellt sich in „Totale Vorherrschaft“ zu den auf „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ basierenden Planeten hinzu.

BB-8 schließt sich als neuer Heldencharakter dem Widerstand an und erweitert den Kader um einen schnellen Spielstil. Sein Pendant BB-9E spielt auf der Dunklen Seite eine wichtige Rolle für die Erste Ordnung.

Die vollständigen Patchnotes zum Januar-Update von „Star Wars Battlefront 2“ sollen in den kommenden Tagen passend zur Bereitstellung des Updates zur Verfügung gestellt werden.

„Star Wars Battlefront 2“ kam im November 2017 für Konsolen und PC auf den Markt. Es folgte eine kontinuierliche Unterstützung mit neuen Inhalten.

