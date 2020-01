The Walking Dead Saints & Sinners: Zombie-VR-Shooter in neuen Videos – PSVR-Launch später

Skydance Interactive hat weiteres Videomaterial zu „The Walking Dead: Saints & Sinners“ veröffentlicht. Zu Gesicht bekommt ihr einen Story-Teaser sowie Gameplay-Material. Beide Clips haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebettet.

Spielen könnt ihr den VR-Shooter ab sofort auf den Virtual Reality-Plattformen Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality. Besitzer von Sonys PlayStation VR müssen sich etwas länger gedulden. Der Launch für das PS4-VR-System soll im ersten Quartal 2020 erfolgen. Die Veröffentlichung für Oculus Quest lässt bis zum vierten Quartal 2020 auf sich warten. Mit einem Link-Kabel kann der Titel aber auch auf dieser Plattform genutzt werden.

Neue Story und brutale Kämpfe

Laut der Angabe der Entwickler wurde „The Walking Dead: Saints & Sinners“ vollständig auf VR ausgerichtet und konfrontiert euch mit einer komplett neuen Story. Die Macher versprechen zugleich allerlei Entscheidungsfreiheit und brutale Kämpfe.

„Die Spieler müssen in den von endlosen Beisser-Horden überrannten und gefluteten Ruinen von New Orleans überleben und nach Waffen und Ressourcen suchen“, heißt es von offizieller Seite. Allerdings wird die weitläufige Welt nicht nur von Untoten heimgesucht. Auch die überlebenden Menschen stellen mitunter eine Gefahr dar, da sie untereinander in blutige Fehden verstrickt sind.

Letztendlich gilt es, ethische Entscheidungen zu treffen und ein Geheimnis aufzudecken, das die Zukunft aller in New Orleans Verbliebenen beeinflusst.

+++ The Walking Dead – Saints & Sinners: Neues Spiel für VR-Plattformen angekündigt +++

„Wir wollten den Spielern eine ganz neue Story bieten, die wirklich ins Universum von The Walking Dead passt, sowohl was die Umgebung als auch was die Geschichte und die Kämpfe betrifft“, so Adam Grantham, Creative-Director bei Skydance Interactive. Nachfolgend seht ihr die anfangs erwähnten Trailer:

