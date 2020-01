Code Vein: Hellfire Knight-DLC erscheint heute – Trailer zum DLC

„Code Vein“ erhält am heutigen Mittwoch eine Erweiterung. Dabei handelt es sich um den „Hellfire Knight“-DLC. Er kann einzeln erworben werden, ist aber auch ein Teil des Season-Pass-Angebotes und der Deluxe Edition von „Code Vein“. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer, der euch den Download-Zusatz etwas genauer vorstellt.

In der Addon-Beschreibung heißt es: „Neue mächtige Gegner warten im ersten DLC für Code Vein namens Höllenfeuer-Ritter. Zusätzlich zu neuen Waffen, Blutschleiern und Blutcodes sind jetzt in neu hinzugefügten Bereichen der Tiefen auch alternative Kostüme für Partner verfügbar.“

Ergänzend schreibt Bandai Namco: „Dieses Addon ist auch als Teil der Code Vein Deluxe Edition erhältlich, die sowohl das vollständige Spiel als auch den Season Pass enthält, mit dem ihr auf zusätzliche herunterladbare Inhalte zugreifen könnt.“

„Code Vein“ ist seit September 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel erhältlich. In unserem Review schrieben wir damals: „Code Vein ist ein wirklich gelungenes Actionspiel mit knackigem Schwierigkeitsgrad und ausreichend Tiefe, um 20 und mehr Stunden zu motivieren. Wer also ein etwas anderes Dark Souls sucht, für den dürfte Code Vein genau das Richtige sein.“

Patch 1.30 zum Download

Erst gestern berichteten wir von einem neuen Patch für „Code Vein“, der den Titel auf die Version 1.30 anhebt. Damit wurden unter anderem Wiederbelebungsregel für den Bossgegner im Tiefen-Feld verändert. Den Changelog zur Aktualisierung könnt ihr euch hier anschauen.

+++ Code Vein: Die Season Pass-Inhalte erscheinen Anfang 2020 +++

Zuvor solltet ihr euch den Trailer zum „Hellfire Knight“-DLC nicht entgehen lassen. Nachfolgend könnt ihr einen Blick darauf werfen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Code Vein